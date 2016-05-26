RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7434743574367437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:30

  Kalgan написав:
  Flamingo написав:Я пояснил человеку то о чем он спрашивал.

Это то понятно было сразу. Меня больше интересует ответ оф. преда, в разрезе того, что она утверждает, что банк законы не нарушал. Вот и был вопрос, как в законный способ, банк мог слить данные одного клиента при передачи долга совершенно другого клиента :|


ещё раз сосед 3xXx подписал в банке бумажку которая у них называется "анкета-заява про акцепт Публичної пробозиції "Аналабанка" на укладання договору про банк.. и тралялля
там в этой бумажке есть пункт КОНТАКТНА ОСОБА ДЛЯ ТЕРМИНОВОГО ЗВЯЗКУ ПІБ
(туда в єтот пункт и внесли данные 3xXx .
сосед 3xXx - поставил подпись под этой бумажкой.
и теперь Аллала на полном законом праве передала эти данные коллекторам - ведь сосед 3xXx сам указал эти данные - и поставил как говорят у Аллала свою подпись.
З.Ы.
эту бумажку сосед 3xXx - на руки не получил она осталась только в банке.
он сосед 3xXx даже уже не помнит про эту бумажку - но там есть его подпись!!! :twisted:

З.Ы.
вы же все кто оформлял кредитку - подписывали это. Ау у кого есть копия или оригинал или фото на телефон. ай да смотрите что там? у кого может быть там вписана и жена, а у кого и соседка :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 21.04.11
Подякував: 444 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:38

и не остопи3дило еще
v57
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 14.03.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:42

  v57 написав:и не остопи3дило еще


если это мне - то нет.
это так сказать свет в массы )))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 21.04.11
Подякував: 444 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:03

  uaprofi написав:
  v57 написав:и не остопи3дило еще


если это мне - то нет.
это так сказать свет в массы )))

Это не свет, а лучи другой субстанции.

По сути- нужно меньше страдать ***** на форуме, посоветоваться с юристами и переводить диалог с банком в формальный вид, если уж действительно так жмет, а не терроризировать нашего любимого и выдающегося представителя.
Поддержка Альфы на форуме - лучшая в стране без всяких экивоков. Обидно когда ей на шею садятся и ещё и угрожают (это не про вас)
curiousobro
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:09

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Это не свет, а лучи другой субстанции.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.12.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:14

Не факт, что алла что-то передала.

Это может быть самодеятельность коллекшина. Они могут искать данные родственников, соседей, друзей, коллег и т.п. по реестрам данных (открытым или "полуоткрытым"), соцсетям (искать в "друзьях", "местах работы" и т.п.), и другими способами (хоть на дверях писать).

И потом пытаться воздействовать на должника через этих "третьих лиц".

У меня было пару-тройку таких ситуаций.
Когда звонили - отвечал, что не общаюсь с такими людьми и не знаю где они, последнее общение было много лет назад (это правда). Понимали в первого раза и не звонили больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6180 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:19

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:ещё раз сосед 3xXx подписал в банке бумажку которая у них называется "анкета-заява про акцепт Публичної пробозиції "Аналабанка" на укладання договору про банк.. и тралялля
там в этой бумажке есть пункт КОНТАКТНА ОСОБА ДЛЯ ТЕРМИНОВОГО ЗВЯЗКУ ПІБ
(туда в єтот пункт и внесли данные 3xXx .
сосед 3xXx - поставил подпись под этой бумажкой.
и теперь Аллала на полном законом праве передала эти данные коллекторам - ведь сосед 3xXx сам указал эти данные - и поставил как говорят у Аллала свою подпись.
З.Ы.
эту бумажку сосед 3xXx - на руки не получил она осталась только в банке.
он сосед 3xXx даже уже не помнит про эту бумажку - но там есть его подпись!!!

З.Ы.
вы же все кто оформлял кредитку - подписывали это. Ау у кого есть копия или оригинал или фото на телефон. ай да смотрите что там? у кого может быть там вписана и жена, а у кого и соседка


Сосед не мог меня прописать контактным лицом т.к. не знал мои ФИО и думаю даже квартиру, так же как я не знал его, и тем более не знал мой финансовый тел., я тоже не знал соседа, больше того это даже не сосед по лестничной клетке, а сосед по подъезду живущий двумя этажами выше, никакого общения или знакомства кроме как поздороваться при встрече в подъезде у нас небыло никогда.
3xXx
 
Повідомлень: 111
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Не факт, что алла что-то передала.

Это может быть самодеятельность коллекшина. Они могут искать данные родственников, соседей, друзей, коллег и т.п. по реестрам данных (открытым или "полуоткрытым"), соцсетям (искать в "друзьях", "местах работы" и т.п.), и другими способами (хоть на дверях писать).

И потом пытаться воздействовать на должника через этих "третьих лиц".

У меня было пару-тройку таких ситуаций.
Когда звонили - отвечал, что не общаюсь с такими людьми и не знаю где они, последнее общение было много лет назад (это правда). Понимали в первого раза и не звонили больше


Факт-передать коллекторам мои данные в частности мой финансовый тел. могла только Альфа, меня и мох родственников нет в соцсетях, я не работаю, я не свечу свой финансовый тел нигде кроме банков, да родственники знают номер тел, но они не знают соседа и точно не могли ему его дать, больше того я никогда ни кому из соседей не давал свой номер тел. и никогда коллекторы не взыскивали с меня просрочку, да у меня есть кредитка Б5 Таси но я всегда гашу ее в льготный период, так что даже теоретически не может быть, что у коллекторов оказались мои данные от моих долгов в другом банке или от должников другого банка они узнали т.к. я указан у них как контактное лицо.
Востаннє редагувалось 3xXx в П'ят 09 сер, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
3xXx
 
Повідомлень: 111
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:49

  3xXx написав:Сосед не мог меня прописать контактным лицом т.к. не знал мои ФИО и думаю даже квартиру, так же как я не знал его, и тем более не знал мой финансовый тел., я тоже не знал соседа, больше того это даже не сосед по лестничной клетке, а сосед по подъезду живущий двумя этажами выше, никакого общения или знакомства кроме как поздороваться при встрече в подъезде у нас небыло никогда.


у Вас есть домофон? собрание было? шо там у главного по подъезду в тетрадке?
это просто как пример.
*** ЕЩЁ РАЗ СОСЕДУ МОГЛИ просто ПОМОЧЬ правильно заполнить анкету. ***
он подписал то шо ему дали. и получил кредит.
(Спросите прямо в поддержке - Вам прямо ответят что сосед Ваши данные оставил как контактное лицо)
Вы же хороший клиент у Аллы? значит анкету для соседа заполнили правильно)))
банки вопщемто любят телефоны соседей. многие дают родствеников. А банкилюбят соседей.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 21.04.11
Подякував: 444 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7434743574367437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1313, 1314, 1315
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13141 1850568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 22:39
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1629, 1630, 1631
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16307 2317819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 22:33
antey718
Банк Земельний Капiтал 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
256 50455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 20:09
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74369)
09.08.2019 23:49
Рынок ОВГЗ (1037)
09.08.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.