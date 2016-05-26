Flamingo написав:Я пояснил человеку то о чем он спрашивал.
Это то понятно было сразу. Меня больше интересует ответ оф. преда, в разрезе того, что она утверждает, что банк законы не нарушал. Вот и был вопрос, как в законный способ, банк мог слить данные одного клиента при передачи долга совершенно другого клиента
ещё раз сосед 3xXx подписал в банке бумажку которая у них называется "анкета-заява про акцепт Публичної пробозиції "Аналабанка" на укладання договору про банк.. и тралялля там в этой бумажке есть пунктКОНТАКТНА ОСОБА ДЛЯ ТЕРМИНОВОГО ЗВЯЗКУ ПІБ (туда в єтот пункт и внесли данные 3xXx . сосед 3xXx - поставил подпись под этой бумажкой. и теперь Аллала на полном законом праве передала эти данные коллекторам - ведь сосед 3xXx сам указал эти данные - и поставил как говорят у Аллала свою подпись. З.Ы. эту бумажку сосед 3xXx - на руки не получил она осталась только в банке. он сосед 3xXx даже уже не помнит про эту бумажку - но там есть его подпись!!!
З.Ы. вы же все кто оформлял кредитку - подписывали это. Ау у кого есть копия или оригинал или фото на телефон. ай да смотрите что там? у кого может быть там вписана и жена, а у кого и соседка
если это мне - то нет. это так сказать свет в массы )))
Это не свет, а лучи другой субстанции.
По сути- нужно меньше страдать ***** на форуме, посоветоваться с юристами и переводить диалог с банком в формальный вид, если уж действительно так жмет, а не терроризировать нашего любимого и выдающегося представителя. Поддержка Альфы на форуме - лучшая в стране без всяких экивоков. Обидно когда ей на шею садятся и ещё и угрожают (это не про вас)
Это может быть самодеятельность коллекшина. Они могут искать данные родственников, соседей, друзей, коллег и т.п. по реестрам данных (открытым или "полуоткрытым"), соцсетям (искать в "друзьях", "местах работы" и т.п.), и другими способами (хоть на дверях писать).
И потом пытаться воздействовать на должника через этих "третьих лиц".
У меня было пару-тройку таких ситуаций. Когда звонили - отвечал, что не общаюсь с такими людьми и не знаю где они, последнее общение было много лет назад (это правда). Понимали в первого раза и не звонили больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
uaprofi написав:ещё раз сосед 3xXx подписал в банке бумажку которая у них называется "анкета-заява про акцепт Публичної пробозиції "Аналабанка" на укладання договору про банк.. и тралялля там в этой бумажке есть пункт КОНТАКТНА ОСОБА ДЛЯ ТЕРМИНОВОГО ЗВЯЗКУ ПІБ (туда в єтот пункт и внесли данные 3xXx . сосед 3xXx - поставил подпись под этой бумажкой. и теперь Аллала на полном законом праве передала эти данные коллекторам - ведь сосед 3xXx сам указал эти данные - и поставил как говорят у Аллала свою подпись. З.Ы. эту бумажку сосед 3xXx - на руки не получил она осталась только в банке. он сосед 3xXx даже уже не помнит про эту бумажку - но там есть его подпись!!!
З.Ы. вы же все кто оформлял кредитку - подписывали это. Ау у кого есть копия или оригинал или фото на телефон. ай да смотрите что там? у кого может быть там вписана и жена, а у кого и соседка
Сосед не мог меня прописать контактным лицом т.к. не знал мои ФИО и думаю даже квартиру, так же как я не знал его, и тем более не знал мой финансовый тел., я тоже не знал соседа, больше того это даже не сосед по лестничной клетке, а сосед по подъезду живущий двумя этажами выше, никакого общения или знакомства кроме как поздороваться при встрече в подъезде у нас небыло никогда.
Вкладчик1234 написав:Не факт, что алла что-то передала.
Это может быть самодеятельность коллекшина. Они могут искать данные родственников, соседей, друзей, коллег и т.п. по реестрам данных (открытым или "полуоткрытым"), соцсетям (искать в "друзьях", "местах работы" и т.п.), и другими способами (хоть на дверях писать).
И потом пытаться воздействовать на должника через этих "третьих лиц".
У меня было пару-тройку таких ситуаций. Когда звонили - отвечал, что не общаюсь с такими людьми и не знаю где они, последнее общение было много лет назад (это правда). Понимали в первого раза и не звонили больше
Факт-передать коллекторам мои данные в частности мой финансовый тел. могла только Альфа, меня и мох родственников нет в соцсетях, я не работаю, я не свечу свой финансовый тел нигде кроме банков, да родственники знают номер тел, но они не знают соседа и точно не могли ему его дать, больше того я никогда ни кому из соседей не давал свой номер тел. и никогда коллекторы не взыскивали с меня просрочку, да у меня есть кредитка Б5 Таси но я всегда гашу ее в льготный период, так что даже теоретически не может быть, что у коллекторов оказались мои данные от моих долгов в другом банке или от должников другого банка они узнали т.к. я указан у них как контактное лицо.
Востаннє редагувалось 3xXx в П'ят 09 сер, 2019 22:49, всього редагувалось 1 раз.
3xXx написав:Сосед не мог меня прописать контактным лицом т.к. не знал мои ФИО и думаю даже квартиру, так же как я не знал его, и тем более не знал мой финансовый тел., я тоже не знал соседа, больше того это даже не сосед по лестничной клетке, а сосед по подъезду живущий двумя этажами выше, никакого общения или знакомства кроме как поздороваться при встрече в подъезде у нас небыло никогда.
у Вас есть домофон? собрание было? шо там у главного по подъезду в тетрадке? это просто как пример. *** ЕЩЁ РАЗ СОСЕДУ МОГЛИ просто ПОМОЧЬ правильно заполнить анкету. *** он подписал то шо ему дали. и получил кредит. (Спросите прямо в поддержке - Вам прямо ответят что сосед Ваши данные оставил как контактное лицо) Вы же хороший клиент у Аллы? значит анкету для соседа заполнили правильно))) банки вопщемто любят телефоны соседей. многие дают родствеников. А банкилюбят соседей.