Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:14

Не факт, что алла что-то передала.



Это может быть самодеятельность коллекшина. Они могут искать данные родственников, соседей, друзей, коллег и т.п. по реестрам данных (открытым или "полуоткрытым"), соцсетям (искать в "друзьях", "местах работы" и т.п.), и другими способами (хоть на дверях писать).



И потом пытаться воздействовать на должника через этих "третьих лиц".



У меня было пару-тройку таких ситуаций.

Когда звонили - отвечал, что не общаюсь с такими людьми и не знаю где они, последнее общение было много лет назад (это правда). Понимали в первого раза и не звонили больше

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин