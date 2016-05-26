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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:06
3xXx написав:
это старая хрущевка,
так Вы там давно живёте,
там же даже табличка ещё пару лет назад была со списком всех жильцов ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:09
uaprofi написав: 3xXx написав:
это старая хрущевка,
так Вы там давно живёте,
там же даже табличка ещё пару лет назад была со списком всех жильцов ...
давно...относительно, но табличка старая и на против моей квартиры стоит ФИО прежних владельцев, но на этой табличке только фамилия с инициалами, а в СМС было полностью ФИО соседей которые заселились в подъезд еще позже меня, кроме того на табличке нет тел.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:13
3xXx
если у Вас есть/была кредитка(даже которая не активировалась) у Аллы
читайте хотябы пункт 2.1.3 (анкеты-заяывы)
З.Ы.
но этой заявы у Вас нету - её забрала девачка в отделении, как впрочем и у соседа
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:23
uaprofi написав:3xXx
если у Вас есть/была кредитка(даже которая не активировалась) у Аллы
читайте хотябы пункт 2.1.3 (анкеты-заяывы)
З.Ы.
но этой заявы у Вас нету - её забрала девачка в отделении, как впрочем и у соседа
У меня периодически раз в пару лет с Альфой возникают какие то дикие непонятки которых не бывает в принципе в других банках, я не хочу из за этого иметь с Аллой ничего общего, но в силу того, что у них по вкладам % кошерный имею вклад долгосрочный, все, мне не интересны их СМС которыми они меня бомбардируют с предложением кредитки и 20 % кэшбэка, так как боюсь я Аллу с ее дикими непонятками который у меня с ней периодически происходят, я лучше буду получать 1-2 % возврата по Б5 и никаких непоняток, чем с Аллой 20 % которые они рекламируют но я почти уверен что оно мне потом в Альфе боком выйдут те 20 % возврата.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:31
curiousobro написав:
Это не свет, а лучи другой субстанции.По сути- нужно меньше страдать ***** на форуме, посоветоваться с юристами и переводить диалог с банком в формальный вид, если уж действительно так жмет, а не терроризировать нашего любимого и выдающегося представителя.
Поддержка Альфы на форуме - лучшая в стране без всяких экивоков. Обидно когда ей на шею садятся и ещё и угрожают (это не про вас)
Думаю Вы правы, буду закругляться на форуме и с понедельника занесу бумагу в отделение на имя руководителя банка, пусть разбираются
P.S. по моему ничего сверх естественного я не прошу, я не угрожаю, я хочу знать как минимум к каким данным банк дал доступ коллекторам, только тел. с адресом, или ко всем, что у них есть в базе, а так же что бы коллекторы уничтожили любую попавшую к ним инфу обо мне.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:09
Все же, если тот сосед сам лично не указывал тел. другого человека в анкете, а сотрудники банка, либо как тут уже писали выше, "помогли" ему заполнить анкету указав чужой телефон, либо просто слили чужие данные коллекторам, нарушив ст. 14 закона Украины о защите персональных данных, впоследствии, видимо могут претендовать на ответственность по ст.138-39 КУПАП
Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
а может и ст. 182 ч.1 ККУ
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:19
uaprofi написав:
и главный момент его сосед просто ни понимал что он подписывает - так как эта бумажка набрана микрошрифтом
Вы например видите что написано на гривнах микрошрифтом? также и там ситуация.
Это всё очень похоже на обычное мошейничество!!!
мне микро шрифт не попадался, а вот требование подписи под пустыми полями в пол листа было. У них там с документами вообще что то странное происходит.
Но вроде НБУ хочет открыть отдел или департамент по защите прав кленов банков. Может чего и сдвинется с мертвой точки. И микро шрифты уйдут в историю
в Нацбанке создали новое подразделение, которое будет заниматься защитой прав клиентов. Среди главных нарушений прав потребителей финансовых услуг - навязывание таких услуг, как страхование или оформление кредитной карты, сокрытие тарифов и комиссии и ложная реклама в том числе по кредитам по ставкам 0%, - пояснил глава центробанка, добавив, что обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной - разрушают доверие населения к банковской системе.
начнет работать с 2020 года.
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