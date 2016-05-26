Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:23

uaprofi написав: 3xXx

если у Вас есть/была кредитка(даже которая не активировалась) у Аллы

читайте хотябы пункт 2.1.3 (анкеты-заяывы)

З.Ы.

но этой заявы у Вас нету - её забрала девачка в отделении, как впрочем и у соседа если у Вас есть/была кредитка(даже которая не активировалась) у Аллычитайте хотябы пункт 2.1.3 (анкеты-заяывы)З.Ы.но этой заявы у Вас нету - её забрала девачка в отделении, как впрочем и у соседа

У меня периодически раз в пару лет с Альфой возникают какие то дикие непонятки которых не бывает в принципе в других банках, я не хочу из за этого иметь с Аллой ничего общего, но в силу того, что у них по вкладам % кошерный имею вклад долгосрочный, все, мне не интересны их СМС которыми они меня бомбардируют с предложением кредитки и 20 % кэшбэка, так как боюсь я Аллу с ее дикими непонятками который у меня с ней периодически происходят, я лучше буду получать 1-2 % возврата по Б5 и никаких непоняток, чем с Аллой 20 % которые они рекламируют но я почти уверен что оно мне потом в Альфе боком выйдут те 20 % возврата.