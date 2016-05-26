так Вы там давно живёте,
там же даже табличка ещё пару лет назад была со списком всех жильцов ...
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:06
Re: Альфа-Банк
так Вы там давно живёте,
там же даже табличка ещё пару лет назад была со списком всех жильцов ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:09
давно...относительно, но табличка старая и на против моей квартиры стоит ФИО прежних владельцев, но на этой табличке только фамилия с инициалами, а в СМС было полностью ФИО соседей которые заселились в подъезд еще позже меня, кроме того на табличке нет тел.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:13
3xXx
если у Вас есть/была кредитка(даже которая не активировалась) у Аллы
читайте хотябы пункт 2.1.3 (анкеты-заяывы)
З.Ы.
но этой заявы у Вас нету - её забрала девачка в отделении, как впрочем и у соседа
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:23
У меня периодически раз в пару лет с Альфой возникают какие то дикие непонятки которых не бывает в принципе в других банках, я не хочу из за этого иметь с Аллой ничего общего, но в силу того, что у них по вкладам % кошерный имею вклад долгосрочный, все, мне не интересны их СМС которыми они меня бомбардируют с предложением кредитки и 20 % кэшбэка, так как боюсь я Аллу с ее дикими непонятками который у меня с ней периодически происходят, я лучше буду получать 1-2 % возврата по Б5 и никаких непоняток, чем с Аллой 20 % которые они рекламируют но я почти уверен что оно мне потом в Альфе боком выйдут те 20 % возврата.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:31
Re: Альфа-Банк
Думаю Вы правы, буду закругляться на форуме и с понедельника занесу бумагу в отделение на имя руководителя банка, пусть разбираются
P.S. по моему ничего сверх естественного я не прошу, я не угрожаю, я хочу знать как минимум к каким данным банк дал доступ коллекторам, только тел. с адресом, или ко всем, что у них есть в базе, а так же что бы коллекторы уничтожили любую попавшую к ним инфу обо мне.
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:09
Re: Альфа-Банк
Все же, если тот сосед сам лично не указывал тел. другого человека в анкете, а сотрудники банка, либо как тут уже писали выше, "помогли" ему заполнить анкету указав чужой телефон, либо просто слили чужие данные коллекторам, нарушив ст. 14 закона Украины о защите персональных данных, впоследствии, видимо могут претендовать на ответственность по ст.138-39 КУПАП
а может и ст. 182 ч.1 ККУ
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:19
Re: Альфа-Банк
мне микро шрифт не попадался, а вот требование подписи под пустыми полями в пол листа было. У них там с документами вообще что то странное происходит.
Но вроде НБУ хочет открыть отдел или департамент по защите прав кленов банков. Может чего и сдвинется с мертвой точки. И микро шрифты уйдут в историю
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:26
Вот это все доказать невозможно в принципе если на анкете есть подпись соседа. Нею он подтвердил достоверность приведенной в анкете и предоставленной НИМ информации.
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:32
Зная не понаслышке принципы работы НБУ и будучи знаком с многими его сотрудниками разного уровня от кассиров до директор департамента - лично я бы не строил особых иллюзий по этому поводу. Просто нужно было пристроить "своих" людей на "теплые" и "непыльные" места вот и создали несколько структур - благо смета после сокращения почти всех теруправ позволяет. Но реальная цель этого действия страшно далека от декларируемой.
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