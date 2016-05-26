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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7436743774387439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Как это выиграли?

Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла :lol: :lol: :lol:

:shock: Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу

В списке "Моих акционных пред-й" :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:58

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а всё микрошрифт - интересно если дать эти листики с микрошрифтом рядовой Тане , Даше из отделения она его весь сможет прочитать? за какой временный отрезок?

А вы разве не просите зачитать вслух ото все, шо непонятно написано для вас. Вот хай таня-даша и читает. А моя Ирочка мне все всегда понятно разЪясняет :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:02

Re: Альфа-Банк

  3xXx написав:да у меня есть кредитка Б5 Таси

А вот Тася(ее менагеры!) светит СРАЗУ во все свои партнерские агенства ваш тел..Ага 2 раза. Нанимайте детуХтиВа, хай выходит на след
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:19

  clientage написав:
  uaprofi написав:а всё микрошрифт - интересно если дать эти листики с микрошрифтом рядовой Тане , Даше из отделения она его весь сможет прочитать? за какой временный отрезок?

А вы разве не просите зачитать вслух ото все, шо непонятно написано для вас. Вот хай таня-даша и читает. А моя Ирочка мне все всегда понятно разЪясняет :P


меня даже фактически отказались знакомить с содержимым (или распечатать) или показать дополнения к договору ссылки на которые имеются в подписаных с бынком документах
даже тарифы сначала выдали просто в укороченном виде - как я предполагаю специально что бы ввести клиента в заблуждения относительно реальной цены кредита
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:21

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла

:shock: Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу

В списке "Моих акционных пред-й" :)

Это в июле было такое предложение для всех? Блин, как я пропустил :cry:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:22

кстати предложили на горячей линии купить у них справку о тех персональных данных которые они обо мне собрали ... толи за 200 толи за 150 грн.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09

Это в июле было такое предложение для всех? Блин, как я пропустил :cry:[/quote]


Так акционные и ща есть: Глуско и Мультиплекс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:12

  guntherhouse777 написав:
Так акционные и ща есть: Глуско и Мультиплекс.

Та мы же про продукты говорим
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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