В списке "Моих акционных пред-й"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53
В списке "Моих акционных пред-й"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:58
Re: Альфа-Банк
А вы разве не просите зачитать вслух ото все, шо непонятно написано для вас. Вот хай таня-даша и читает. А моя Ирочка мне все всегда понятно разЪясняет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:02
Re: Альфа-Банк
А вот Тася(ее менагеры!) светит СРАЗУ во все свои партнерские агенства ваш тел..Ага 2 раза. Нанимайте детуХтиВа, хай выходит на след
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:19
меня даже фактически отказались знакомить с содержимым (или распечатать) или показать дополнения к договору ссылки на которые имеются в подписаных с бынком документах
даже тарифы сначала выдали просто в укороченном виде - как я предполагаю специально что бы ввести клиента в заблуждения относительно реальной цены кредита
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:21
Это в июле было такое предложение для всех? Блин, как я пропустил
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:22
кстати предложили на горячей линии купить у них справку о тех персональных данных которые они обо мне собрали ... толи за 200 толи за 150 грн.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09
Это в июле было такое предложение для всех? Блин, как я пропустил [/quote]
Так акционные и ща есть: Глуско и Мультиплекс.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:12
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:19
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа!
совершенно не стоит обсуждать анальный кешбек ( кстати мне его пока не заплатили) а ведь всё - согласно ихним анальным правилам - хотя не одна клуша в отделениях и на горячей лининий на прямой вопрос действует ли кешью сразу не могла дать нормальный отвент!!!
доносите до людей правду!!!
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 10 сер, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Суб 10 сер, 2019 21:27
Re: Альфа-Банк
Тася даёт 2%
Сима даёт 3 .. 5%%%
Анал проводит лоторею
причём её честные результаты под большим вопросом
как здесь уже писали:
Всем удачи в розыграше!!!
т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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