Тася даёт 2% Сима даёт 3 .. 5%%% Анал проводит лоторею причём её честные результаты под большим вопросом как здесь уже писали:
clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла
Всем удачи в розыграше!!! т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!
Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95