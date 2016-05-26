Тася даёт 2% Сима даёт 3 .. 5%%% Анал проводит лоторею причём её честные результаты под большим вопросом как здесь уже писали:
clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла
Всем удачи в розыграше!!! т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!
Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
clientage написав:Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
меня эта баня на№бала на 30 штук они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры мне както совсем не смешно
и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью. и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты