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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7437743874397440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41

  uaprofi написав::evil:
  Stringer написав:Та мы же про продукты говорим

Тася даёт 2%
Сима даёт 3 .. 5%%%
Анал проводит лоторею :twisted:
причём её честные результаты под большим вопросом
как здесь уже писали:
  clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла :lol:

Всем удачи в розыграше!!!
т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!

Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:09

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95


меня эта баня на№бала на 30 штук
они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры
мне както совсем не смешно :evil:

и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью.
и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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