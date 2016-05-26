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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7438743974407441>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:41

  uaprofi написав::evil:
  Stringer написав:Та мы же про продукты говорим

Тася даёт 2%
Сима даёт 3 .. 5%%%
Анал проводит лоторею :twisted:
причём её честные результаты под большим вопросом
как здесь уже писали:
  clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла :lol:

Всем удачи в розыграше!!!
т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!

Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:09

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95


меня эта баня на№бала на 30 штук
они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры
мне както совсем не смешно :evil:

и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью.
и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:59

  clientage написав:Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95

1 проход в метро = 1 бал...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:23

  3xXx написав:Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседа
Альфа-Банк
наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже.
Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос:
1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные,
2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам,
3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных.
Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки.
Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование:
- какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа,
- требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.

Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.


Такая фишка есть во всех банках . Мы обсуждали на форуме. Нужен отдельный телефон.



Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:33

СУПЕРбонусы

подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка:
в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ...
в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно
в приложении СУПЕРбонусы по нулям.
В чем дело? потому что выходные или глюки.
Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.
volumer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:54

Re: Альфа-Банк

напомните расчет орехов по супер категориям
что и где там округляется?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:59

  volumer написав:подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка:
в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ...
в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно
в приложении СУПЕРбонусы по нулям.
В чем дело? потому что выходные или глюки.
Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.

Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:01

  mephala написав:напомните расчет орехов по супер категориям
что и где там округляется?

Начисления происходят на суммы кратные 2 грн. На суммы от 0,01 до 1,99 грн. орехи не начисляются
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:01

Re: Альфа-Банк

И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Такая фишка есть во всех банках . Мы обсуждали на форуме. Нужен отдельный телефон.

https://www.kiev-x.in/viewtopic.php?pid=145508#p145508

Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.


Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку :mrgreen:

Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так

Зображення

Зображення

Зображення

и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так

Зображення

:mrgreen:
Востаннє редагувалось 3xXx в Нед 11 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 4 разів.
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