Тася даёт 2% Сима даёт 3 .. 5%%% Анал проводит лоторею причём её честные результаты под большим вопросом как здесь уже писали:
clientage написав:Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла
Всем удачи в розыграше!!! т.е. если ВАы на форуме у Вас есть шанс на успех. А иначе анал!!!
Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
clientage написав:Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
меня эта баня на№бала на 30 штук они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры мне както совсем не смешно
и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью. и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
3xXx написав:Вот тут я писал о СМС терроре который мне банк устроил из за долга соседа Альфа-Банк наше общение с представителем банка продолжилось в личке, выяснилось, что банк таки передал коллекторам долг соседа и мои персональные данные тоже. Мною представителю банка были заданы три конкретных вопрос: 1. с какой целью банк передал коллекторам (третьему лицу) мои персональные данные, 2. содержание, полностью всю какую именно именно информацию обо мне банк передал коллекторам, 3. на каком основании нормы права/закона банк без моего согласия передал мои данные (третьей стороне) коллекторам из своей базы данных. Вопросы на которые я не получил ответа кроме, что банк и коллекторы действуют в соответствии с действующими законами и просят извинений за доставленные неудобства, и сложившаяся ситуация позволит им внести изменения в свою работу с коллекторами.......но мои вопросы были не о этом, я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а не отписки. Но на этом "развлекуха" коллекторов и Альфы со мной похоже не заканчивается, я ревностно отношусь к своему финансовому телефону и никому его не даю, в понедельник после того как видно представитель Альфы на форуме начал разбираться в ситуации мне стали поступать звонки с номера (044)2252019, я беру трубку они тут же бросают, проверил в интернете чей это номер, выяснилось, что CentroCredyt-Колекторське агентство звонит с этого номера. В связи с этим у меня возникли еще пару вопрос и требование: - какому конкретно коллекторскому агентству банк передал мои персональные данные из за долга соседа, - требую, что бы коллекторское агентство уничтожило любые попавшие к ним мои данные.
Ув. представитель Альфа Банка, вы дальше можете пытаться игнорировать мои конкретные вопросы и требования, но если я до конца сегодняшнего дня не получу конкретную и исчерпывающую информацию по моим вопросам/требованию то я на выходных напишу заяву на имя руководителя банка и в понедельник с утра занесу и зарегю в отделение с повторением моих вопросов/требованией и если в течении 30 дней не получу письменно уже конкретную полную и исчерпывающую информацию удивлетворившую меня по своим вопросам/требованиям то вынужден буду обратиться с заявлениями в прокуратуру или полицию, НБУ, и в Уполномоченный государственный орган по вопросам защиты персональных данных, но в таком случае я буду требовать кроме того, что бы провести проверку работы банка с базами данных и обязать банк предоставить мне полную и исчерпывающую информацию и выполнить мои требования, так же вынужден буду требовать привлечь банк и допустивших нарушение обращения с моими персональными данными сотрудников к административной и уголовной ответственности......если банку и сотрудникам банка ответственным за случившуюся ситуацию это надо, можете дальше игнорировать мои конкретные вопросы и требование и давать дальше отписки как на этом форуме до конца сегодняшнего дня, так и на мое письменное обращение которое я занесу и зарегю в понедельник если сегодня не получу инфу удовлетворившую меня, а не отписки.
Такая фишка есть во всех банках . Мы обсуждали на форуме. Нужен отдельный телефон.
Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка: в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ... в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно в приложении СУПЕРбонусы по нулям. В чем дело? потому что выходные или глюки. Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.
volumer написав:подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка: в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ... в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно в приложении СУПЕРбонусы по нулям. В чем дело? потому что выходные или глюки. Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.
Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.
Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку
Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так
и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так
Востаннє редагувалось 3xXx в Нед 11 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 4 разів.