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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7438743974407441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28

  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

Ореховый клуб только в мобильном приложении.
Олег1964
 
Повідомлень: 192
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 7438743974407441
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