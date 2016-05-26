Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.
Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку
Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так
и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так
Востаннє редагувалось 3xXx в Нед 11 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 4 разів.
mephala написав:напомните расчет орехов по супер категориям что и где там округляется?
База рассчёта=округлвниз(сумма покупки/2;0)*2. Для супер категорий берете коэффициент супербонуса: процент категории супербонуса/100. Для обычных категорий берете обычный коэффициент 0,005:(0,5%/100=0,005). Умножаете базу рассчёта на коэффициент. Пример: покупка техники на 999 грн. База рассчёта 499*2=998. Начислено бонусов 998*0,03=29,94.
clientage написав:Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
меня эта баня на№бала на 30 штук они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры мне както совсем не смешно
и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью. и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
volumer написав: подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка: в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ... в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно в приложении СУПЕРбонусы по нулям. В чем дело? потому что выходные или глюки. Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм. Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.
эти четыре операции имеют: MCC 4011 и статус блокування P.S. по сегодняшним операциям, без супербонусов которые, - обычные бонусы начислены, и тоже статус блокування
Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.
Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку
Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так
и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 11 сер, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
volumer написав: подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка: в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ... в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно в приложении СУПЕРбонусы по нулям. В чем дело? потому что выходные или глюки. Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм. Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.
эти четыре операции имеют: MCC 4011 и статус блокування P.S. по сегодняшним операциям, без супербонусов которые, - обычные бонусы начислены, и тоже статус блокування
Ну так ваша "касса" это не касса, а грузоперевозки на ж/д: 4. ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕН ПЕРЕЧЕНЬ МСС, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ БОНУСЫ, И ТЕПЕРЬ ИХ 165 ШТ. (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 В ПРАВИЛАХ):
clientage написав:Да вы злюка покруче меня Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
меня эта баня на№бала на 30 штук они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры мне както совсем не смешно
и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью. и то не факт что всё выплатят - если не участник форума
Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
речь про бонусы которые чел не успел отоварить. причем в укрсоце а не в алке.
volumer написав:ol_zy понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой.
вообще то ваша претензия не по адресу. идите в кассу и вистывляйте им претензию что они занимаются пассажирскими перевозками а терминал зарегистрировали как в грузовом.