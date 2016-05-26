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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7439744074417442>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:27

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Такая фишка есть во всех банках . Мы обсуждали на форуме. Нужен отдельный телефон.

https://www.kiev-x.in/viewtopic.php?pid=145508#p145508

Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.


Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку :mrgreen:

Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так

Зображення

Зображення

Зображення

и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так

Зображення

:mrgreen:
Востаннє редагувалось 3xXx в Нед 11 сер, 2019 12:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 11:28

  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

Ореховый клуб только в мобильном приложении.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:06

  mephala написав:напомните расчет орехов по супер категориям
что и где там округляется?

База рассчёта=округлвниз(сумма покупки/2;0)*2.
Для супер категорий берете коэффициент супербонуса: процент категории супербонуса/100.
Для обычных категорий берете обычный коэффициент 0,005:(0,5%/100=0,005).
Умножаете базу рассчёта на коэффициент.
Пример: покупка техники на 999 грн.
База рассчёта 499*2=998.
Начислено бонусов 998*0,03=29,94.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:01

  uaprofi написав:
  clientage написав:Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95


меня эта баня на№бала на 30 штук
они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры
мне както совсем не смешно :evil:

и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью.
и то не факт что всё выплатят - если не участник форума

Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

volumer написав:
подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка:
в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ...
в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно
в приложении СУПЕРбонусы по нулям.
В чем дело? потому что выходные или глюки.
Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.
Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.

эти четыре операции имеют: MCC 4011 и статус блокування
P.S.
по сегодняшним операциям, без супербонусов которые, - обычные бонусы начислены, и тоже статус блокування
volumer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:35

:cry: :evil: :evil:
  3xXx написав:
  proftpd66 написав:Такая фишка есть во всех банках . Мы обсуждали на форуме. Нужен отдельный телефон.

https://www.kiev-x.in/viewtopic.php?pid=145508#p145508

Закона такого нету, могут передать куда удобно или а инете опубликовать, полиция не будет этим заниматься.


Спасибо, поржал, пока читал и готовил ответ, смотрю то ли вы то ли модератор из ревности почистили ваше сообщение и удалили ссылку на ветку форума которую вы дали но у меня сохранилось ваше сообщение полностью, в общем если модератор и с моего почистит то объясню кратко и наглядно в картинках содержание ветки форума на которую Вы дали ссылку :mrgreen:

Сама по себе как я понял ветка форума образовалась стихийно с темой где найти бесплатный секс и обсуждение на ней для меня выглядит примерно так

Зображення

Зображення

Зображення

и тут влазит в обсуждение на форуме чел со своей ситуацией в привате и выглядит это примерно так

Зображення

:mrgreen:



Зображення


Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 11 сер, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:36

  volumer написав:
volumer написав:
подскажите ПЛЗ знатоки / или работник банка:
в птн выбрал СУПЕРбонусы на месяц: ЖД касси, ...
в сбт в кассе купил ЖД билеты в ЖД-кассе, рассчитался карточкой понятно
в приложении СУПЕРбонусы по нулям.
В чем дело? потому что выходные или глюки.
Раньше всегда по НЕ жд билетам все было норм.
Смотрите в операциях какой МСС по вашей "кассе" выбило.

эти четыре операции имеют: MCC 4011 и статус блокування
P.S.
по сегодняшним операциям, без супербонусов которые, - обычные бонусы начислены, и тоже статус блокування

Ну так ваша "касса" это не касса, а грузоперевозки на ж/д:
4. ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕН ПЕРЕЧЕНЬ МСС, ПО КОТОРЫМ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ БОНУСЫ, И ТЕПЕРЬ ИХ 165 ШТ. (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 В ПРАВИЛАХ):

0763, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2741, 2791, 2842, 3351, 3355, 3357, 3359, 3364, 3366, 3370, 3374, 3381, 3387, 3389, 3390, 3393, 3395, 3405, 3409, 3412, 3420, 3423, 3441, 4011, 4214, 4215, 4225, 4468, 4582, 4784, 4814, 4816, 4821, 4829, 4899, 4900, 5013, 5021, 5039, 5044, 5045, 5046, 5047, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5099, 5111, 5169, 5172, 5198, 5199, 5271, 5521, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5734, 5735, 5933, 5960, 5962, 5963, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5978, 5993, 5994, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7012, 7032, 7033, 7273, 7276, 7277, 7278, 7299, 7311, 7321, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 7399, 7512, 7513, 7519, 7622, 7623, 7631, 7692, 7699, 7929, 7994, 7995, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754.
5. СОЗДАНЫ ТРИ НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПОВЫШЕННЫХ СУПЕРБОНУСОВ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 В ПРАВИЛАХ):
- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КАССЫ – ПОКУПКИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА. КОДЫ MCC: 4111, 4112.
https://cashuclub.com.ua/ru/articles/zmini-do-pravil-cashu-club-z-01022019-9
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:51

  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
  clientage написав:Да вы злюка покруче меня :lol:
Ну мы ж граємся :P За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95


меня эта баня на№бала на 30 штук
они просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционеры
мне както совсем не смешно :evil:

и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия нужно читать всегда полностью.
и то не факт что всё выплатят - если не участник форума

Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?

речь про бонусы которые чел не успел отоварить. причем в укрсоце а не в алке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:51

ol_zy
понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой. :lol:
volumer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:55

  volumer написав:ol_zy
понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой. :lol:

вообще то ваша претензия не по адресу.
идите в кассу и вистывляйте им претензию что они занимаются пассажирскими перевозками а терминал зарегистрировали как в грузовом.
mephala
 
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