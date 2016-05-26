uaprofi написав:

clientage написав: Да вы злюка покруче меня

Ну мы ж граємся За 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95 Да вы злюка покруче меняНу мы ж граємсяЗа 10 орехов попытка, то смешно. Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95

и все акции чисто реклама - нигде сразу не светят реальные условия

меня эта баня на№бала на 30 штукони просто спис%или акции укрпоца. пользуюясь теми законами которые напринимала прредыдущая зрада - а ещё у них собстьвеники типа гейевропейские акционерымне както совсем не смешнонужно читать всегда полностью.и то не факт что всё выплатят - если не участник форума