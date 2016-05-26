|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:14
Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...".
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.
-
Prestol
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 09.02.19
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:17
Prestol написав:
Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...".
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.
Только фильтровать
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1208
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:19
Prestol написав:
Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...".
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.
можна,а як не питали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:21
ol_zy написав:
Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
всё гораздо проще их акционеры - согласно наших законов (заметьте всё на данный момент абсолютно законно!) - провели так называемую процедуру squeeze-out
ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн
за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.
з.ы. реальная цена акций на мой взгляд больше 1 грн. за шт., а цены их принудительного выкупа указаны чуть Выше
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:34
Prestol написав:
Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...".
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.
ну любой пуш легко блокируется, а е-майл возможно можно перенаправлять
или поставить на автоудаление
З.Ы.
а как Вам эти без толковые смс типа "встоновить алла мобайл" ? по моему это просто прелестно
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:41
mephala написав: volumer написав:ol_zy
понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой.
вообще то ваша претензия не по адресу.
идите в кассу и вистывляйте им претензию что они занимаются пассажирскими перевозками а терминал зарегистрировали как в грузовом.
та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%
все остальные категории это покупки от случая к случаю, и полно исключений в мсс
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:56
Тракторист написав: clientage написав:
Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95
1 проход в метро = 1 бал...
Сорри, согласен загнул чуток
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28873
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2308 раз.
- Подякували: 3343 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:14
uaprofi написав:
та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%
есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.
внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5180
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:45
mephala написав: uaprofi написав:
та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце
на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%
есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.
внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.
я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце
но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - та фигурирует большое число 20%
поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек
и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.
а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13149
|1851860
|
Нед 11 сер, 2019 15:40
Анюта
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16309
|2318503
|
|
|247
|33639
|
|