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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7439744074417442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:14

Re: Альфа-Банк

Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". :evil:
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:17

  Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". :evil:
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.

Только фильтровать
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:19

  Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". :evil:
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.

можна,а як не питали :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:21

  ol_zy написав:Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?


всё гораздо проще их акционеры - согласно наших законов (заметьте всё на данный момент абсолютно законно!) - провели так называемую процедуру squeeze-out

ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.

з.ы. реальная цена акций на мой взгляд больше 1 грн. за шт., а цены их принудительного выкупа указаны чуть Выше
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:34

  Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". :evil:
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.


ну любой пуш легко блокируется, а е-майл возможно можно перенаправлять ;-) или поставить на автоудаление

З.Ы.
а как Вам эти без толковые смс типа "встоновить алла мобайл" ? по моему это просто прелестно :evil:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:41

  mephala написав:
  volumer написав:ol_zy
понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой. :lol:

вообще то ваша претензия не по адресу.
идите в кассу и вистывляйте им претензию что они занимаются пассажирскими перевозками а терминал зарегистрировали как в грузовом.


та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%

все остальные категории это покупки от случая к случаю, и полно исключений в мсс
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:56

  Тракторист написав:
  clientage написав:Правда Більше дает эти 10баллов за один проход в метро(8грн), за которые мона выручить на бензусе скидку -3грн/л, шо седня составляет 9,68% на А95

1 проход в метро = 1 бал...

Сорри, согласен загнул чуток :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:14

  uaprofi написав:та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%

есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.
внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:45

  mephala написав:
  uaprofi написав:та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%

есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.
внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.


я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце

но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - та фигурирует большое число 20%
поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек :twisted: и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн. :twisted:

а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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