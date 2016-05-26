Додано: Нед 11 сер, 2019 16:02

uaprofi написав: mephala написав: uaprofi написав: та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3% та всё там по адресу у нихна кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%

есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.

внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил. есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.



я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце



но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое число 20%

поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.



а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%



Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово? я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяцено исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое числопоэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбеки тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? -Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово?

Надо смотреть не на оторванные цифры КБ, а на реальную сумму кешбека в гривне.И тогда увидите, что везде он будет нормальный. Когда больше там, когда там, а в среднем цифра близкая.У ТАСи мало %, но есть акции типа на день Независимости, у Аллы до 20% но по редким категориям, зато есть категории и 3-6%, 5 категорий если Платинум, у Викенда 3% в выходные чистыми, 2% в интернете чистыми, у Идеи 5% в интернете.Да, у Аллы могут быть не самые удачные категории, но те же 3-4% на одежду/технику в гривневом эквиваленте кешбека часто дают куда больше, чем 2% на продукты даже с всякими акциями типа 24% в кафе на выходные но до 250 грн.Пользуйтесь тем, что выгоднее в конкретном случае и все. Алла + Б5 + Пудра + Викенд + Моно + КартБланшОнлайн и в любом месяце есть с чего накешбечить