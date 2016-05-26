uaprofi написав:
я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце
но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое число 20%
поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.
а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%
Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово?
я ему про коня он мне про корову.
по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.