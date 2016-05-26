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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7440744174427443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:42

  uaprofi написав:
  mephala написав:
  uaprofi написав:та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%

есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные.
внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.


я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце

но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое число 20%
поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек :twisted: и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн. :twisted:

а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%

Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово?

я ему про коня он мне про корову.
по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:45

  Faceless написав:Пользуйтесь тем, что выгоднее в конкретном случае и все. Алла + Б5 + Пудра + Викенд + Моно + КартБланшОнлайн и в любом месяце есть с чего накешбечить

золотые слова. а то некоторым как стукнет в голову так начинают нести ахинею
mephala
 
Повідомлень: 5183
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:02

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:я ему про коня он мне про корову.
по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.


действительно бред вышел
ну 2% у ТАСа это всегда - 2%, а 3% у Аллы это совсем не 3, там своя - особая математика это будет всего 2,415 (и это фактически без учёта платы 60 грн. - у Аллы - а иначе этоо будет до 30 дней)
и что сравнивать то - у аллы в этом месяце разве есть маркеты?

З.Ы,
так что отвечаю на Ваш вопрос: за эти кактегории в общедоступных местах дают обычно 2%, а алла не даёт
ну и сима даёт 5%
ну Вы же это и сами Всё знаете и всё прекрасно понимаете?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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