Додано: Нед 11 сер, 2019 17:02

mephala написав: я ему про коня он мне про корову.

по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду. я ему про коня он мне про корову.по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.

действительно бред вышелну 2% у ТАСа это всегда - 2%, а 3% у Аллы это совсем не 3, там своя - особая математика это будет всего 2,415 (и это фактически без учёта платы 60 грн. - у Аллы - а иначе этоо будет до 30 дней)и что сравнивать то - у аллы в этом месяце разве есть маркеты?З.Ы,так что отвечаю на Ваш вопрос: за эти кактегории в общедоступных местах дают обычно 2%, а алла не даётну и сима даёт 5%ну Вы же это и сами Всё знаете и всё прекрасно понимаете?