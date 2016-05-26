uaprofi написав:та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%
есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные. внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.
я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце
но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое число 20% поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.
а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%
Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово?
я ему про коня он мне про корову. по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.
mephala написав:я ему про коня он мне про корову. по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.
действительно бред вышел ну 2% у ТАСа это всегда - 2%, а 3% у Аллы это совсем не 3, там своя - особая математика это будет всего 2,415 (и это фактически без учёта платы 60 грн. - у Аллы - а иначе этоо будет до 30 дней) и что сравнивать то - у аллы в этом месяце разве есть маркеты?
З.Ы, так что отвечаю на Ваш вопрос: за эти кактегории в общедоступных местах дают обычно 2%, а алла не даёт ну и сима даёт 5% ну Вы же это и сами Всё знаете и всё прекрасно понимаете?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
mephala написав:я ему про коня он мне про корову. по конкретным категориям где дают больше? 2% это как бы меньше 3% или мы в разные школы ходили? и мы не обсуждали остальные условия. вы конкретно сказали про проценты по категориям а не совокупную выгоду.
действительно бред вышел ну 2% у ТАСа это всегда - 2%, а 3% у Аллы это совсем не 3, там своя - особая математика это будет всего 2,415 (и это фактически без учёта платы 60 грн. - у Аллы - а иначе этоо будет до 30 дней) и что сравнивать то - у аллы в этом месяце разве есть маркеты?
З.Ы, так что отвечаю на Ваш вопрос: за эти кактегории в общедоступных местах дают обычно 2%, а алла не даёт ну и сима даёт 5% ну Вы же это и сами Всё знаете и всё прекрасно понимаете?
блин. ну опять. у таса 2% а у аллы 2,4% но у аллы все равно меньше
ЗЫ изначально вы говорили про мизерный процент а не про итоговый выхлоп. ну и да - я сам все прекрасно знаю. просто удивляют подобные эскапады
mephala написав:блин. ну опять. у таса 2% а у аллы 2,4% но у аллы все равно меньше
mephala, не 2,4 - а 0,5% сейчас вернее жалкие 0,4025% и даже меньше
2,4% то было в прошлом, может будет в будущем, а сейчас у аллы 6% (вернее 4,83) на ж/д ...но то не продукты ... но помним что как обычно не все касса подходят - поэтому говорим кассиру на кассе ж/д, что у неё мсс не кошерный. А так я полностью с Вами согласен) во всём) Вы тут уже давно, а я только взял карту на тестирование )
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
mephala написав:блин. ну опять. у таса 2% а у аллы 2,4% но у аллы все равно меньше
mephala, не 2,4 - а 0,5% сейчас вернее жалкие 0,4025% и даже меньше
2,4% то было в прошлом, может будет в будущем, а сейчас у аллы 6% (вернее 4,83) на ж/д ...но то не продукты ... но помним что как обычно не все касса подходят - поэтому говорим кассиру на кассе ж/д, что у неё мсс не кошерный. А так я полностью с Вами согласен) во всём) Вы тут уже давно, а я только взял карту на тестирование )
ну если вы только присматриваетесь - то обратите внимание на карту тревел. да там фантики, да грязными, да использование фантиков сильно ограничено. но 3% практически на все трудно найти на рынке по кредиткам.
ЗЫ только с этой картой нужно быть внимательным так как РКО 150 грн. если все оплачивать то карты выходит 2000 в год.
uaprofi написав:та всё там по адресу у них нормальный кэшбэк был только в прошлом месяце на кафе и магазины и то жалкие 4 и 3%
есть месте где за эти категории дают больше? причем за кредитные. внимательно слушаю - уже и лыжи приготовил.
я и пишу - что нормальный был только в прошлом месяце
но исходя из их рекламы - например по ТВ, да и в листовках - там везде фигурирует большое число 20% поэтому 3 ... 4% это жалкий кэшбек и тот бывает на полезные категории раз в год при фактически платной карте в 60 грн.
а теперь смотрим даже такой заезженный вариант как Тася у них фигурирует маленькая цыфра 2%, нет абсурдной обдираловки 60 грн, нет платы за смс ... и бинго какой будет кэшбек к примеру ко дню независимости? - 24%
Вам не кажется что большое 20% от Аллы это на%ьалово?
Нет - не кажется. В этом месяце 20% за канцтовары - при этом довольно актуально и вовремя. У Таси 30 грн в мес при этом избежать только по акции можно было.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
volumer написав:ol_zy понятно. хоть это была и обычная касса на жд вокзале (правда не в Киеве),- значит я груз. и значит СУПЕРбонусы - обычная маркетинговая замануха. Вопрос снят. все понятно с альфой.
Реально - это вопрос не к Альфе, а таки к "кассе". Я же не зря сразу кассу в кавычки взял. Такие ограничения по кодам, наверное во всех банках, причем многие не дают кеш-бек вообще, если не попал в категорию. А тут 0,5% за остальные траты не по выбранным категориям.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7