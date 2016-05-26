ol_zy написав:Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
всё гораздо проще их акционеры - согласно наших законов (заметьте всё на данный момент абсолютно законно!) - провели так называемую процедуру squeeze-out
ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.
з.ы. реальная цена акций на мой взгляд больше 1 грн. за шт., а цены их принудительного выкупа указаны чуть Выше
А покупались акции по какой цене?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". Чи можна це якось вимкнути? Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями! Користування банком починає дратувати.
ну любой пуш легко блокируется, а е-майл возможно можно перенаправлять или поставить на автоудаление
З.Ы. а как Вам эти без толковые смс типа "встоновить алла мобайл" ? по моему это просто прелестно
Не всем такие приходят... Мне не помню, чтобы приходило такое
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7