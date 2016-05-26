Додано: Пон 12 сер, 2019 10:08

Alfa_Bank написав: kucher_oleg_ua написав: Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.



Когда сие чудо произошло? Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.Когда сие чудо произошло?

kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно. kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.

Другими словами банк решил переложить ответственность с себя на клиента в случае если где-то в Европе карту скримнут, а на Филиппинах её "отоварят" и такая операция проведется по счету. Просто учитывая, что часть карт все ещё выпускается с магнитной полосой - риск такого случая довольно высок. Подобный случай у меня был, правда с другим банком и благо на карте денег не было. ИМХО раньше, когда я чётко указывал страну и срок моего пребывания там - было гораздо безопаснее.