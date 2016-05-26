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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7442744374447445>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:50

  uaprofi написав:
  ol_zy написав:Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?


всё гораздо проще их акционеры - согласно наших законов (заметьте всё на данный момент абсолютно законно!) - провели так называемую процедуру squeeze-out

ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.

з.ы. реальная цена акций на мой взгляд больше 1 грн. за шт., а цены их принудительного выкупа указаны чуть Выше

А покупались акции по какой цене?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:52

  uaprofi написав:
  Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". :evil:
Чи можна це якось вимкнути?
Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями!
Користування банком починає дратувати.


ну любой пуш легко блокируется, а е-майл возможно можно перенаправлять ;-) или поставить на автоудаление

З.Ы.
а как Вам эти без толковые смс типа "встоновить алла мобайл" ? по моему это просто прелестно :evil:

Не всем такие приходят... Мне не помню, чтобы приходило такое
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:42

  natalismolovik7 написав:Добрый день! Не рекомендую этот банк не кому, работают на ( лоха), заплатила кредит вовремя прошло 7 дней, и они мне начислили ещё проценты,не понять за что, как сказали в банке:" это не стандартная ситуация", люди не верте им не берите в этом банке кредит, иначе будите платить пожизненно. В других банках такого нету!!! Самых худший банк,больше доверия нету.

natalismolovik7, доброе утро. Напишите в ЛС номер договора, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:11

  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:27

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").

а можно было бы ближе вытащить? а то как смерть кащееву приходится искать
например в раздел "тарифи та умови"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:38

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").

а можно было бы ближе вытащить? а то как смерть кащееву приходится искать
например в раздел "тарифи та умови"

Напишу коллегам, чтоб рассмотрели такую возможность.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:51

Re: Альфа-Банк

Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.

Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:58

  kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.

Когда сие чудо произошло?

kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:08

  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.

Когда сие чудо произошло?

kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.

Другими словами банк решил переложить ответственность с себя на клиента в случае если где-то в Европе карту скримнут, а на Филиппинах её "отоварят" и такая операция проведется по счету. Просто учитывая, что часть карт все ещё выпускается с магнитной полосой - риск такого случая довольно высок. Подобный случай у меня был, правда с другим банком и благо на карте денег не было. ИМХО раньше, когда я чётко указывал страну и срок моего пребывания там - было гораздо безопаснее.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:18

  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.

Когда сие чудо произошло?

kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.


Очень плохо, что это сделано без оповещения владельцев карт. Существенно изменилась безопасность расчетов картой, а об этом держатели карт не знают.
kucher_oleg_ua
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