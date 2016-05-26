ol_zy написав:Альфа списал 30К с вашего счета? Что в выписке по этому поводу? Есть скан?
всё гораздо проще их акционеры - согласно наших законов (заметьте всё на данный момент абсолютно законно!) - провели так называемую процедуру squeeze-out
ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.
з.ы. реальная цена акций на мой взгляд больше 1 грн. за шт., а цены их принудительного выкупа указаны чуть Выше
А покупались акции по какой цене?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Prestol написав:Віднедавна після кожного входу в мобільний додаток стали приходити повідомлення в пуш та імейл "Шановний клієнте! Ви успішно авторизувались...". Чи можна це якось вимкнути? Вже вся поштова скринька забита цими безглуздими сповіщеннями! Користування банком починає дратувати.
ну любой пуш легко блокируется, а е-майл возможно можно перенаправлять или поставить на автоудаление
З.Ы. а как Вам эти без толковые смс типа "встоновить алла мобайл" ? по моему это просто прелестно
Не всем такие приходят... Мне не помню, чтобы приходило такое
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
natalismolovik7 написав:Добрый день! Не рекомендую этот банк не кому, работают на ( лоха), заплатила кредит вовремя прошло 7 дней, и они мне начислили ещё проценты,не понять за что, как сказали в банке:" это не стандартная ситуация", люди не верте им не берите в этом банке кредит, иначе будите платить пожизненно. В других банках такого нету!!! Самых худший банк,больше доверия нету.
natalismolovik7, доброе утро. Напишите в ЛС номер договора, проверим.
mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду. Как с сайта аллы попасть на сайт орехов? причем желательно не где то там в недрах.
mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").
mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду. Как с сайта аллы попасть на сайт орехов? причем желательно не где то там в недрах.
mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").
а можно было бы ближе вытащить? а то как смерть кащееву приходится искать например в раздел "тарифи та умови"
mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду. Как с сайта аллы попасть на сайт орехов? причем желательно не где то там в недрах.
mephala, добрый день. Прямой переход на сайт кешью есть в мобильном приложении. На сайте есть ссылки в разделе "Кредитные карты" (при переходе на карту Максимум, например); Ссылки для перехода размещаются в новостях раздела "Все акции", что касаются ПЛ (например в "Час обрати серпневий кешбек!").
а можно было бы ближе вытащить? а то как смерть кащееву приходится искать например в раздел "тарифи та умови"
Напишу коллегам, чтоб рассмотрели такую возможность.
kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
Другими словами банк решил переложить ответственность с себя на клиента в случае если где-то в Европе карту скримнут, а на Филиппинах её "отоварят" и такая операция проведется по счету. Просто учитывая, что часть карт все ещё выпускается с магнитной полосой - риск такого случая довольно высок. Подобный случай у меня был, правда с другим банком и благо на карте денег не было. ИМХО раньше, когда я чётко указывал страну и срок моего пребывания там - было гораздо безопаснее.
kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
Очень плохо, что это сделано без оповещения владельцев карт. Существенно изменилась безопасность расчетов картой, а об этом держатели карт не знают.