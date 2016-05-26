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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:25
Alfa_Bank написав: kucher_oleg_ua написав:
Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:38
Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка"
"на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:53
uaprofi написав:Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка""на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
скан есть что бы выложить?
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