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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7442744374447445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:25

  Alfa_Bank написав:
  kucher_oleg_ua написав:Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.

Когда сие чудо произошло?

kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.

а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:38

Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка"
"на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",

а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:53

  uaprofi написав:Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка"
"на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",

а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?

скан есть что бы выложить?
mephala
 
Повідомлень: 5190
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  #<1 ... 7442744374447445
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