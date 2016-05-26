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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:25
Alfa_Bank написав: kucher_oleg_ua написав:
Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
kucher_oleg_ua, добрый день. Когда точно, не подскажу. Но вас проинформировали корректно. Теперь специально подавать инфо о планируемом выезде за границу не обязательно.
а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:38
Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка"
"на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:53
uaprofi написав:Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка""на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
скан есть что бы выложить?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:01
uaprofi написав:Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка""на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
uaprofi, добрый день. Перед подписанием документов, клиент может с ними ознакомиться и все перечитать, задать сотруднику уточняющие вопросы. Большинство платных услуг, как указанные вами страховки, например, клиент может отключить. При наличии задолженности по карте, банк ежемесячно отправляет заемщику смс с информацией о ее существовании + для всех клиентов открывается доступ в интернет-банкинг. Все возможные начисления указаны в тарифах к карте, которые всегда есть в открытом доступе на сайте.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:01
uaprofi написав:Alfa_Bank
Доброе утро - тестирую Вашу карту - "максимка""на мой взгляд большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования",
а текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом неузнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте"
Скажите Вам известно об этом?
Вам не стыдно работать в такой оорганизации?
Зачем открывать счет, если не собираешься контролировать его состояние через личный кабинет на сайте или в приложении, через ежемесячную выписку? Я еще понимаю, если бы за это брали комиссию. На самом деле, долг создается самим клиентом, если он наплевательски относится к своим финансам и не хочет разбираться с условиями, тарифами и контролировать состояние своего счета. Банк предоставляет уникальные возможности и услуги для своих клиентов. Раз они вам не подходят, то может просто не стоит ими пользоваться? Представитель банк не виновата, что вам эти условия не подходят.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:07
mephala написав:
скан есть что бы выложить?
Вы подписывали страховку с Аллой (пропозиція (оферта) 7.3.) - типа от фин. рисков?
Вам известно что даже если Вы "отклчили" платежи по страховке (отключили это не тождественно разорвали договор)
то согласно договору подписаному с Аллой (Акцепт п. IV) - алла в любой момент влючит эти платежи) - при этом создаётся задоженность по карте по которой Вы уверены что долгов нет. Также такая задолженность легко создаётся при увеличении КЛ клиенту - ведь автоматически увеличиваются страховые платежи.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:08
ОфПреду
а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?
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mephala
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:11
uaprofi написав:
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Как же наверное тяжело жить, если везде видеть одно дерьмо! Карта хорошая, хотя и не без нюансов конечно же.
Насчёт "мудокарты" - это для мегатупых наверное...
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:17
Девушка, это всё слабое - утешение. Вам хорошо известно что описаная мной схема хорошо работает - создавая долги на картах клиентов.
Alfa_Bank написав:
uaprofi, добрый день. Перед подписанием документов, клиент может с ними ознакомиться и все перечитать, задать сотруднику уточняющие вопросы
. Большинство платных услуг, как указанные вами страховки, например, клиент может отключить.
При наличии задолженности по карте, банк ежемесячно отправляет заемщику смс с информацией о ее существовании + для всех клиентов открывается доступ в интернет-банкинг. Все возможные начисления указаны в тарифах к карте, которые всегда есть в открытом доступе на сайте.
Страховка это не услуга - это отдельный договор. Правильно? И кстати договор даже не с Альфа банк? правильно?
Вы же только делаете страховые платежти с кредитной карты клиента на счета в альфа страхование? правильно?
и тем самым загоняя кредитки клиентов в минус. Вы считаете это нормально?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:17
Alfa_Bank написав:
Перед подписанием документов, клиент может с ними ознакомиться и все перечитать, задать сотруднику уточняющие вопросы.
Да, но толку от этого никакого нет.
Я уже поднимал на форуме вопрос об абсурдных требованиях "3-х подписей" при оформлении дебетной карты.
Единственный вариант выбора у клиента либо согласиться либо послать банк куда подальше.
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