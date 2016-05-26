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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7443744474457446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:24

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты

Как же наверное тяжело жить, если везде видеть одно дерьмо! Карта хорошая, хотя и не без нюансов конечно же.

Насчёт "мудокарты" - это для мегатупых наверное...


я как понял Вы сами по собственной инициативе захотели подписать договор страхования с "Альфа-страхование" зайдя в альфа банк? правильно?
Вы его подписали совершенно добровольно?
И если бы у Вас был выбор подписывать его или нет Вы бы его всё равно подписали? правильно?
а потом зачемто позвонили и отключили платежи понему?
спрашивается зачем подписывали если не собирались по нему делать платежи?
З.Ы.
ладно на сегодня заканчиваю, а то сейчас набежит куча любителей Аллы - и будет говорить шо она няшная
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:33

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:uaprofi, добрый день. Перед подписанием документов, клиент может с ними ознакомиться и все перечитать, задать сотруднику уточняющие вопросы. Большинство платных услуг, как указанные вами страховки, например, клиент может отключить. При наличии задолженности по карте, банк ежемесячно отправляет заемщику смс с информацией о ее существовании + для всех клиентов открывается доступ в интернет-банкинг. Все возможные начисления указаны в тарифах к карте, которые всегда есть в открытом доступе на сайте.

Девушка, это всё слабое - утешение. Вам хорошо известно что описаная мной схема хорошо работает - создавая долги на картах клиентов.

Страховка это не услуга - это отдельный договор. Правильно? И кстати договор даже не с Альфа банк? правильно?
Вы же только делаете страховые платежти с кредитной карты клиента на счета в альфа страхование? правильно?
и тем самым загоняя кредитки клиентов в минус. Вы считаете это нормально?

Услуги страхования предоставляет страховая компания. Всю остальную инфо указала в предыдущем ответе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:34

  mephala написав:ОфПреду
а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?

Бачила і попередній пост. Відповім)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39

  uaprofi написав:Девушка, это всё слабое - утешение. Вам хорошо известно что описаная мной схема хорошо работает - создавая долги на картах клиентов.
Страховка это не услуга - это отдельный договор. Правильно? И кстати договор даже не с Альфа банк? правильно?
Вы же только делаете страховые платежти с кредитной карты клиента на счета в альфа страхование? правильно?
и тем самым загоняя кредитки клиентов в минус. Вы считаете это нормально?


У вас то мало дают, то много берут. :?
Думаете что банк это социальная служба по помощи нуждающимся?

Да и так громко разговаривать имхо тоже ни к чему.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:43

  uaprofi написав:я как понял Вы сами по собственной инициативе захотели подписать договор страхования с "Альфа-страхование" зайдя в альфа банк? правильно?
Вы его подписали совершенно добровольно?
И если бы у Вас был выбор подписывать его или нет Вы бы его всё равно подписали? правильно?
а потом зачемто позвонили и отключили платежи понему?
спрашивается зачем подписывали если не собирались по нему делать платежи?
З.Ы.
ладно на сегодня заканчиваю, а то сейчас набежит куча любителей Аллы - и будет говорить шо она няшная

возмущаться можно хоть до посинения. но таковы реалии.
там где выдают голые кредитки - там нет ничего вкусного.
там где есть вкусное - там есть дополнительные условия.
а вы хотите и вкусное и без доп условий? хм...
не в обиду, но про хитрых даже пословица есть :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:48

  mephala написав:возмущаться можно хоть до посинения. но таковы реалии.
там где выдают голые кредитки - там нет ничего вкусного.
там где есть вкусное - там есть дополнительные условия.
а вы хотите и вкусное и без доп условий? хм...


вкусное - где? тут? шо?

З.Ы.
и к стати на этапе подписание даже нету какой либо возможности снизить КЛ
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:52

  Alfa_Bank написав:Услуги страхования предоставляет страховая компания. Всю остальную инфо указала в предыдущем ответе.


что происходит когда человек "отключает" страховку? Вы же просто временно перестаёте делать платежи в страховую компанию? правильно?

И Вы не ответили на главный вопрос не стыдно? Вы же понимаете Всю схему?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:21

  uaprofi написав:вкусное - где? тут? шо?

Если вы не понимаете, то и мне лень объяснять.
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