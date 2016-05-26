uaprofi написав:просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Как же наверное тяжело жить, если везде видеть одно дерьмо! Карта хорошая, хотя и не без нюансов конечно же.
Насчёт "мудокарты" - это для мегатупых наверное...
я как понял Вы сами по собственной инициативе захотели подписать договор страхования с "Альфа-страхование" зайдя в альфа банк? правильно? Вы его подписали совершенно добровольно? И если бы у Вас был выбор подписывать его или нет Вы бы его всё равно подписали? правильно? а потом зачемто позвонили и отключили платежи понему? спрашивается зачем подписывали если не собирались по нему делать платежи? З.Ы. ладно на сегодня заканчиваю, а то сейчас набежит куча любителей Аллы - и будет говорить шо она няшная
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Alfa_Bank написав:uaprofi, добрый день. Перед подписанием документов, клиент может с ними ознакомиться и все перечитать, задать сотруднику уточняющие вопросы. Большинство платных услуг, как указанные вами страховки, например, клиент может отключить. При наличии задолженности по карте, банк ежемесячно отправляет заемщику смс с информацией о ее существовании + для всех клиентов открывается доступ в интернет-банкинг. Все возможные начисления указаны в тарифах к карте, которые всегда есть в открытом доступе на сайте.
Девушка, это всё слабое - утешение. Вам хорошо известно что описаная мной схема хорошо работает - создавая долги на картах клиентов.
Страховка это не услуга - это отдельный договор. Правильно? И кстати договор даже не с Альфа банк? правильно? Вы же только делаете страховые платежти с кредитной карты клиента на счета в альфа страхование? правильно? и тем самым загоняя кредитки клиентов в минус. Вы считаете это нормально?
Услуги страхования предоставляет страховая компания. Всю остальную инфо указала в предыдущем ответе.
uaprofi написав:Девушка, это всё слабое - утешение. Вам хорошо известно что описаная мной схема хорошо работает - создавая долги на картах клиентов. Страховка это не услуга - это отдельный договор. Правильно? И кстати договор даже не с Альфа банк? правильно? Вы же только делаете страховые платежти с кредитной карты клиента на счета в альфа страхование? правильно? и тем самым загоняя кредитки клиентов в минус. Вы считаете это нормально?
У вас то мало дают, то много берут. Думаете что банк это социальная служба по помощи нуждающимся?
Да и так громко разговаривать имхо тоже ни к чему.
uaprofi написав:я как понял Вы сами по собственной инициативе захотели подписать договор страхования с "Альфа-страхование" зайдя в альфа банк? правильно? Вы его подписали совершенно добровольно? И если бы у Вас был выбор подписывать его или нет Вы бы его всё равно подписали? правильно? а потом зачемто позвонили и отключили платежи понему? спрашивается зачем подписывали если не собирались по нему делать платежи? З.Ы. ладно на сегодня заканчиваю, а то сейчас набежит куча любителей Аллы - и будет говорить шо она няшная
возмущаться можно хоть до посинения. но таковы реалии. там где выдают голые кредитки - там нет ничего вкусного. там где есть вкусное - там есть дополнительные условия. а вы хотите и вкусное и без доп условий? хм... не в обиду, но про хитрых даже пословица есть
mephala написав:возмущаться можно хоть до посинения. но таковы реалии. там где выдают голые кредитки - там нет ничего вкусного. там где есть вкусное - там есть дополнительные условия. а вы хотите и вкусное и без доп условий? хм...
вкусное - где? тут? шо?
З.Ы. и к стати на этапе подписание даже нету какой либо возможности снизить КЛ
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты