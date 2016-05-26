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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74457446744774487449>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:44

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:
  uaprofi написав:вкусное - где? тут? шо?

Если вы не понимаете, то и мне лень объяснять.


Вам известно например, что бонусная компания кешью начинает работать по новым картам только через 3 рабочих дня?
почему это везде умалчивается?
такой информации нет в рекламной листовке полученой с картой, об этом мне кажется не знают многие сотрудники?
почему сотрудники как попугаи повторяют заучиный текст о типа "преимуществах" карты?
и почему говорят что нет недостатков или они о них не знаютт?
Вы считаете это нормальным?

2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:45

  Alfa_Bank написав:Если страховка от ФР была отключена клиентом, она больше не возобновляет свое действие. Страховка от НС: если запрос на отключение выполнен до 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) подключается повторно; отключена с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.



договора страхования считаются разорванными?
Или если сделать страховой платёж по номеру договора (после "отключения", то и страховка возобновит своё действие?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.

это же обычный формальный ответ - который предусмотрен банком для клиентов которые вышли с отделения с картой и пошли купили условный телевизор, а потом удивляются "а где орехи?" верно?

ещё раз почему при получении карты Ваши сотрудника говорят про то что какая "хорошая программа Кешью", и тихонько умалчивают что она начнёт работать только через 3 дня? даже на прямой вопрос когда начнёт работать программа у них часто нет ответа?
почему сотрудники не рассказывают про реальные меньше 0,4025% по большинству мсс, а говорят про мифические 20%
Вы не считает, что это преднамеренный обман?
З.Ы.
если что и кто сегодня будет в отделениях можете легко проверить мои слова. задав такой вопрос своему менеджеру
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 12 сер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:57

Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:59

А про вот это вот писали?
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:04

  guntherhouse777 написав:Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.


похоже это всё делается для того, что если с картой что-то потом произойдёт постараться переложить всю вину на клиента.
Типа мы же Вам предлагали страховку.
это же касается и спама на почту про вход АльфМобайл - типа заботятся о клиенте
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:07

Re: Альфа-Банк

Карта visa та nfc ;(
І фітнес браслетів з ним нема... Нема в житті щастя :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:09

  uaprofi написав:договора страхования считаются разорванными?
Или если сделать страховой платёж по номеру договора (после "отключения", то и страховка возобновит своё действие?

Запрос на отключение страховки приостанавливает страховые платежи. Детали по страховке можете еще дополнительно уточнить в СК.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:12

uaprofi

Согласен что в Альфе много плохого, но хорошо что нам представитель на форуме помогает.
Востаннє редагувалось demichh в Пон 12 сер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:14

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.

это же обычный формальный ответ - который предусмотрен банком для клиентов которые вышли с отделения с картой и пошли купили условный телевизор, а потом удивляются "а где орехи?" верно?

ещё раз почему при получении карты Ваши сотрудника говорят про то что какая "хорошая программа Кешью", и тихонько умалчивают что она начнёт работать только через 3 дня? даже на прямой вопрос когда начнёт работать программа у них часто нет ответа?
почему сотрудники не рассказывают про реальные меньше 0,4025% по большинству мсс, а говорят про мифические 20%
Вы не считает, что это преднамеренный обман?
З.Ы.
если что и кто сегодня будет в отделениях можете легко проверить мои слова. задав такой вопрос своему менеджеру

Программа действиетельно хорошая и % не "мифические", поэтому сотрудники об этом и рассказывают. Напишите ваши данные, дату и время визита, на какие вопросы не ответили, разберемся. Но если ваша цель тут - делиться негативом, аргументы помогут вряд ли.
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