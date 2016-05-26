Вам известно например, что бонусная компания кешью начинает работать по новым картам только через 3 рабочих дня? почему это везде умалчивается? такой информации нет в рекламной листовке полученой с картой, об этом мне кажется не знают многие сотрудники? почему сотрудники как попугаи повторяют заучиный текст о типа "преимуществах" карты? и почему говорят что нет недостатков или они о них не знаютт? Вы считаете это нормальным?
2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank написав:Если страховка от ФР была отключена клиентом, она больше не возобновляет свое действие. Страховка от НС: если запрос на отключение выполнен до 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) подключается повторно; отключена с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
договора страхования считаются разорванными? Или если сделать страховой платёж по номеру договора (после "отключения", то и страховка возобновит своё действие?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Alfa_Bank написав:2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.
это же обычный формальный ответ - который предусмотрен банком для клиентов которые вышли с отделения с картой и пошли купили условный телевизор, а потом удивляются "а где орехи?" верно?
ещё раз почему при получении карты Ваши сотрудника говорят про то что какая "хорошая программа Кешью", и тихонько умалчивают что она начнёт работать только через 3 дня? даже на прямой вопрос когда начнёт работать программа у них часто нет ответа? почему сотрудники не рассказывают про реальные меньше 0,4025% по большинству мсс, а говорят про мифические 20% Вы не считает, что это преднамеренный обман? З.Ы. если что и кто сегодня будет в отделениях можете легко проверить мои слова. задав такой вопрос своему менеджеру
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 12 сер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Получал Тревэл. Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте. В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево. Как бы уже надоело отвечать.
guntherhouse777 написав:Получал Тревэл. Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте. В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево. Как бы уже надоело отвечать.
похоже это всё делается для того, что если с картой что-то потом произойдёт постараться переложить всю вину на клиента. Типа мы же Вам предлагали страховку. это же касается и спама на почту про вход АльфМобайл - типа заботятся о клиенте
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Alfa_Bank написав:2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.
это же обычный формальный ответ - который предусмотрен банком для клиентов которые вышли с отделения с картой и пошли купили условный телевизор, а потом удивляются "а где орехи?" верно?
ещё раз почему при получении карты Ваши сотрудника говорят про то что какая "хорошая программа Кешью", и тихонько умалчивают что она начнёт работать только через 3 дня? даже на прямой вопрос когда начнёт работать программа у них часто нет ответа? почему сотрудники не рассказывают про реальные меньше 0,4025% по большинству мсс, а говорят про мифические 20% Вы не считает, что это преднамеренный обман? З.Ы. если что и кто сегодня будет в отделениях можете легко проверить мои слова. задав такой вопрос своему менеджеру
Программа действиетельно хорошая и % не "мифические", поэтому сотрудники об этом и рассказывают. Напишите ваши данные, дату и время визита, на какие вопросы не ответили, разберемся. Но если ваша цель тут - делиться негативом, аргументы помогут вряд ли.