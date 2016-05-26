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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7446744774487449>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:15

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:договора страхования считаются разорванными?
Или если сделать страховой платёж по номеру договора (после "отключения", то и страховка возобновит своё действие?

Запрос на отключение страховки приостанавливает страховые платежи. Детали по страховке можете еще дополнительно уточнить в СК.


ВОТ - и почему не отвечаете прямо, что договора страхования остаются действующими?
и включение платежей по таким договорам загоняют кредитку в минус и создают долг, а затем и просрочку? правильно?
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 12 сер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:15

  guntherhouse777 написав:Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.

guntherhouse777, извините за навязчивость:) Если еще не отключили, напишите, помогу.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:17

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:guntherhouse777, извините за навязчивость:) Если еще не отключили, напишите, помогу.


и помните что договор всё равно останется действующим ;)
они отключают только платежи - вернее приостанавливают их
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:20

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:договора страхования считаются разорванными?
Или если сделать страховой платёж по номеру договора (после "отключения", то и страховка возобновит своё действие?

Запрос на отключение страховки приостанавливает страховые платежи. Детали по страховке можете еще дополнительно уточнить в СК.


ВОТ - и почему не отвечаете прямо, что договора страхования остаются действующими?
и включение платежей по таким договорам загоняют кредитку в минус и создают долг, а затем и просрочку? правильно?

Если страховка от ФР была отключена клиентом, она больше не возобновляет свое действие. Страховка от НС: если запрос на отключение выполнен до 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) подключается повторно; отключена с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:21

Re: Альфа-Банк

Что то пошло не так :mrgreen:
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:25

  uaprofi написав:
  Vorlon написав:
  uaprofi написав:вкусное - где? тут? шо?

Если вы не понимаете, то и мне лень объяснять.


Вам известно например, что бонусная компания кешью начинает работать по новым картам только через 3 рабочих дня?
почему это везде умалчивается?
такой информации нет в рекламной листовке полученой с картой, об этом мне кажется не знают многие сотрудники?
почему сотрудники как попугаи повторяют заучиный текст о типа "преимуществах" карты?
и почему говорят что нет недостатков или они о них не знаютт?
Вы считаете это нормальным?

капец. а в рекламе машин тоже говорят что вы можете попасть в аварию?
вся реклама построена на выпячивании достоинств. неужели вам это нужно пояснять?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:25

chipmunk
У вас дешёвый Сяоми? И почему для меня NFC - был одним из основных критериев при покупке смартфона, а для вас нет? Раз нет - тогда и печалиться нечего ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:27

  Alfa_Bank написав:Если страховка от ФР была отключена клиентом, она больше не возобновляет свое действие. Страховка от НС: если запрос на отключение выполнен до 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) подключается повторно; отключена с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.


Вы же точно прекрасно понимаете - что это Ваши правила на текущий момент?
Вы же понимаете что такой ответ просто вводит большинство Ваших клиентов в заблуждение?

лучше бы просто написали как разорвать договор страхование ?
или мне написать какие трудности Вы создали людям просто подсунув им на подпись пару листиков бумаг?
при этом сказав: "что можно отключить"
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 12 сер, 2019 13:28, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:28

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:2.2. Підключення до Програми Лояльності автоматичне.При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі Лояльності згідно Додатка 1, бонуси по Програмі Лояльності почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації - https://cashuclub.com.ua/regulations.

это же обычный формальный ответ - который предусмотрен банком для клиентов которые вышли с отделения с картой и пошли купили условный телевизор, а потом удивляются "а где орехи?" верно?

ещё раз почему при получении карты Ваши сотрудника говорят про то что какая "хорошая программа Кешью", и тихонько умалчивают что она начнёт работать только через 3 дня? даже на прямой вопрос когда начнёт работать программа у них часто нет ответа?
почему сотрудники не рассказывают про реальные меньше 0,4025% по большинству мсс, а говорят про мифические 20%
Вы не считает, что это преднамеренный обман?
З.Ы.
если что и кто сегодня будет в отделениях можете легко проверить мои слова. задав такой вопрос своему менеджеру

ну как бы поток проблем клиента который все подписывает не читая.
так у таких будут проблемы не только с картами.
такие и недвижимость перепишут на дядю не читая.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:29

  mephala написав:Что то пошло не так :mrgreen:
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Попробуйте еще раз, пожалуйста. Только что проверила, работает нормально.
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