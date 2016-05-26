uaprofi написав:

Vorlon написав: uaprofi написав: вкусное - где? тут? шо? вкусное - где? тут? шо?

Если вы не понимаете, то и мне лень объяснять. Если вы не понимаете, то и мне лень объяснять.

Вам известно например, что бонусная компания кешью начинает работать по новым картам только через 3 рабочих дня?почему это везде умалчивается?такой информации нет в рекламной листовке полученой с картой, об этом мне кажется не знают многие сотрудники?почему сотрудники как попугаи повторяют заучиный текст о типа "преимуществах" карты?и почему говорят что нет недостатков или они о них не знаютт?Вы считаете это нормальным?