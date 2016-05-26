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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7446744774487449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:31

  guntherhouse777 написав:Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.

уже не раз отключал страховки по разным картам.
ни разу не было проблем с отключением. но звонил всегда лично с фин номера.
на все увещевания и вопросы операторов один ответ - меня устраивают стандартные условия обслуживания предусмотренные МПС.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:34

  uaprofi написав:лучше бы просто написали как разорвать договор страхование ?

С данным вопросом обратитесь в страховую компанию, пожалуйста.
p.s. У вас столько постов с негодованием, может, я чем-то могу реально помочь? Напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:35

  mephala написав:ну как бы поток проблем клиента который все подписывает не читая.
так у таких будут проблемы не только с картами.
такие и недвижимость перепишут на дядю не читая.

учитывая что большинство документы которые они подсовывают на подпись - написаны очень мелким шрифтом - большинство клиентов просто не в состояние дочитать даже то что они подсовывают до конца, согласны?
если нет положите те листики которые Вы принесли с банка и постарайтесь дочитать - на какой минуте пропадёт всякое желание к чтению?
при чём у них походу напрочь отсутсвует воозможность получить такие документы оформленные хотя бы 10 шрифте
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:42

  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.

guntherhouse777, извините за навязчивость:) Если еще не отключили, напишите, помогу.

Спасибо Вам за помощь и желание помочь. И сейчас, и вообще...
В этом случае все страховки откл.
И в истории чата зафиксировано сие!))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:43

  guntherhouse777 написав:А про вот это вот писали?
УЖЕ СЕЙЧАС ТВОЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ТЕБЕ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ КЭШБЭКА – 100 ГРН БОНУСАМИ CASH'U;)

ДЛЯ ЭТОГО В ПЕРИОД С 12.08.2019 ПО 12.09.2019:

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А где это? В приложении такой акции нет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:47

Bosstone,
Есть.
В моих акционных предложениях
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:47

  uaprofi написав:
  mephala написав:ну как бы поток проблем клиента который все подписывает не читая.
так у таких будут проблемы не только с картами.
такие и недвижимость перепишут на дядю не читая.

учитывая что большинство документы которые они подсовывают на подпись - написаны очень мелким шрифтом - большинство клиентов просто не в состояние дочитать даже то что они подсовывают до конца, согласны?
если нет положите те листики которые Вы принесли с банка и постарайтесь дочитать - на какой минуте пропадёт всякое желание к чтению?
при чём у них походу напрочь отсутсвует воозможность получить такие документы оформленные хотя бы 10 шрифте

Прекращайте истерить или прекращайте отношения с банком.

Это просто одна из сторон работы с банком - нужно отключить страховки по горячке.
Алла как и любая другая банка обладает перечнем достоинств и недостатков.
Достоинства перевешивают.
Если вы думаете иначе - совет посмотреть первое мое предложение.
3 страницы ни о чем.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:00

  curiousobro написав:3 страницы ни о чем.

почему ни о чем?
он хочет изюма но на его условиях :mrgreen:
если бы ему банка так уж не нравилась то не было бы этих страниц.
молча бы закрыл карту и ушел.
mephala
 
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