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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:31
guntherhouse777 написав:
Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.
уже не раз отключал страховки по разным картам.
ни разу не было проблем с отключением. но звонил всегда лично с фин номера.
на все увещевания и вопросы операторов один ответ - меня устраивают стандартные условия обслуживания предусмотренные МПС.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:34
uaprofi написав:
лучше бы просто написали как разорвать договор страхование
?
С данным вопросом обратитесь в страховую компанию, пожалуйста.
p.s. У вас столько постов с негодованием, может, я чем-то могу реально помочь? Напишите.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:35
mephala написав:
ну как бы поток проблем клиента который все подписывает не читая.
так у таких будут проблемы не только с картами.
такие и недвижимость перепишут на дядю не читая.
учитывая что большинство документы которые они подсовывают на подпись - написаны очень мелким шрифтом - большинство клиентов просто не в состояние дочитать даже то что они подсовывают до конца, согласны?
если нет положите те листики которые Вы принесли с банка и постарайтесь дочитать - на какой минуте пропадёт всякое желание к чтению?
при чём у них походу напрочь отсутсвует воозможность получить такие документы оформленные хотя бы 10 шрифте
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:42
Alfa_Bank написав: guntherhouse777 написав:
Получал Тревэл.
Сотрудник в отделении отключил ФР и НС. Через два дня звонит: ФР вам "не отключились". Типа, сами отключайте.
В чате 37 мин. потратил: 4 раза переспорсили: а почему вы хотите отключить; а вы знаете, какая ща киберпреступность; это ж очень дешево.
Как бы уже надоело отвечать.
guntherhouse777, извините за навязчивость:) Если еще не отключили, напишите, помогу.
Спасибо Вам за помощь и желание помочь. И сейчас, и вообще...
В этом случае все страховки откл.
И в истории чата зафиксировано сие!))
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:43
guntherhouse777 написав:
А про вот это вот писали?
УЖЕ СЕЙЧАС ТВОЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ТЕБЕ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ КЭШБЭКА – 100 ГРН БОНУСАМИ CASH'U;)
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Bosstone
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:47
Bosstone,
Есть.
В моих акционных предложениях
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guntherhouse777
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:47
uaprofi написав: mephala написав:
ну как бы поток проблем клиента который все подписывает не читая.
так у таких будут проблемы не только с картами.
такие и недвижимость перепишут на дядю не читая.
учитывая что большинство документы которые они подсовывают на подпись - написаны очень мелким шрифтом - большинство клиентов просто не в состояние дочитать даже то что они подсовывают до конца, согласны?
если нет положите те листики которые Вы принесли с банка и постарайтесь дочитать - на какой минуте пропадёт всякое желание к чтению?
при чём у них походу напрочь отсутсвует воозможность получить такие документы оформленные хотя бы 10 шрифте
Прекращайте истерить или прекращайте отношения с банком.
Это просто одна из сторон работы с банком - нужно отключить страховки по горячке.
Алла как и любая другая банка обладает перечнем достоинств и недостатков.
Достоинства перевешивают.
Если вы думаете иначе - совет посмотреть первое мое предложение.
3 страницы ни о чем.
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curiousobro
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:00
curiousobro написав:
3 страницы ни о чем.
почему ни о чем?
он хочет изюма но на его условиях
если бы ему банка так уж не нравилась то не было бы этих страниц.
молча бы закрыл карту и ушел.
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