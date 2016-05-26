|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:27
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
а як закрити картку для закордону якщо я не збираюся її там використовувати?
і чому клієнтів банку не сповістили про такі значні зміни?
Бачила і попередній пост. Відповім)
Відключення можливості використовувати картку закордоном не передбачено.
Раніше наші картки, як і зараз, були доступні для виконання операцій за межами України. За процедурою банку, клієнту було необхідно попередити про виїзд за кордон. Зараз банк скасував необхідність попереджати про поїздку, що на можливість проведення операцій не вплинуло.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6843
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30
а девку для комментариев всех 700 не?
надули, идите в суд
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2224
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30
guntherhouse777 написав:
Bosstone,
Есть.
В моих акционных предложениях
Так я там в первую очередь искал. Получается, что эта акция не для всех.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:34
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
А про вот это вот писали?
УЖЕ СЕЙЧАС ТВОЙ ТЕЛЕФОН МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ТЕБЕ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ КЭШБЭКА – 100 ГРН БОНУСАМИ CASH'U;)
ДЛЯ ЭТОГО В ПЕРИОД С 12.08.2019 ПО 12.09.2019:
- ДОБАВЬ КАРТУ VISA ОТ АЛЬФА-БАНКА УКРАИНА К APPLE PAY ИЛИ GPAY;
- СДЕЛАЙ 3 РАСЧЕТА СМАРТФОНОМ НА СУММУ ОТ 8 ГРН КАЖДЫЙ;
- ГАРАНТИРОВАНО ПОЛУЧИ 100 ГРН КЭШБЭКА НА БОНУСНЫЙ СЧЕТ.
ВОЗВРАЩАЙ ПОЛУЧЕННЫЙ КЭШБЭК РЕАЛЬНЫМИ ДЕНЬГАМИ НА КАРТУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШАХ КРУТЫХ ПОДАРКОВ В ПРИЛОЖЕНИИ ALFA-MOBILE UKRAINE!
КЭШБЭК БУДЕТ НАЧИСЛЕНО ОДНОКРАТНО ЗА ВСЕ РАСЧЕТЫ В ПЕРИОД: С 12.08.19 ПО 12.09.19 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
В приложении жмёшь на "офіційні правила акції" и получаешь бонусный net.error Альфа-банк, если карта была добавлена раньше
, и в приложении есть такая акция - кешбек тоже будет?
Вкладчик1234, добрый день. Да, если остальные условия акции будут выполнены.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6843
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:41
v57
я как и многие тут - клиент больше 10 банков
но мы их не обсуждаем тут.
где-то я написал, то что не соотыветсвует истиному положению дел в Алле?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2840
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:07
Последние 10 страниц - сплошные вопли от какой-то истерички.
Может - хватит уже ?
Алла - девушка не простая, но никто и не обещал, что будет легко
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:20
Олег1964 написав: mephala написав:
И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.
Ореховый клуб только в мобильном приложении.
и это крайне неудобно, особенно для пожилых людей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:22
uaprofi написав: mephala написав:
а вообще интересно как он оформляется в других банках.
говорят ДКБО бегемота на 700 страниц. придя к бегемоту он бы потребовал от менеджера все их ему зачитать и пояснить каждый пункт?
А Вы не думали, что это реально - мне его выслали почтой. И там всё на самом деле достаточно просто и без особых подлянок.
так почему ДКБО бегемота вы прочитали а условия орехов вам должны пояснить?
читайте их тоже. насколько я помню там тоже все предельно разжевано.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 12 сер, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5207
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:25
mustbe написав:
Алла - девушка не простая, но никто и не обещал, что будет легко
понимаете когда Вы приходите на базар покупать клубнику - и Вам её высыпали в корзинку - а дома оказалось что она с плесенью. Я как то совневаюсь что Вы будете её кушать.
так и тут - только упаковка и презентация оказались удачными - а так сплошной обман и огромная потеря личного времени.
Поэтому это просто была информация к размышлению.
И Вы же знаете что всё именно так как пишу, так почему не поддерживаете?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2840
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:28
kucher_oleg_ua написав:
Обнаружил что из My Alfa-bank пропал пункт управления расчетами картой за границей. Еще в июне открывал карту для заграницы. Поддержка говорит что теперь карты открыты автоматически для заграницы.
Когда сие чудо произошло?
раньше это было нормой, что все карты автоматом были открыты для заграницы, потом ввели, так что возможно просто произошёл возврат к здравому смыслу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90
, kucher_oleg_ua
, sauvignon
, slasva
, Slx
, TDK
, vollena71
, Vorlon
, Кочевник
, Вкладчик1234
, Тракторист
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34816
|4300486
|
|
|13154
|1852625
|
|
|260
|50958
|
|