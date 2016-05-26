mephala написав:так почему ДКБО бегемота вы прочитали а условия орехов вам должны пояснить? читайте их тоже. насколько я помню там тоже все предельно разжевано. бегемот он акции по кэшбэку если проводит так условия в печатном виде не получить. от слова вообще. и никто не бузит. просто не участвуют кому не нравится. и я в том числе.
та не переводите разговор в сторону орехов - орехи не создают долгов. и да насчёт орехов привожу вам примерный диалог: - давайти Вам расскажу какая хорошая у нас есть бонусная программа и траллля... - Расказывайте: - .... траля... тралля 20% - программа действует сразу? - конечно
еще раз - банк предложил акцию «Варто спробувати!» - я пробую, шо не так?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
mustbe написав:к а что поддерживать ? Истерику ? У себя по всем картам сразу отключил все платные услуги (смс, страховки, финриски и прочую белиберду). Всё работает как должно. Что поддерживать ?
ещё раз "отключение" страховок - это просто приостановка платежей по договору страхования. договор страхования у Вас действующей. внесут какие либо изменеия ДКБО и эти платежи опять включатся а Вы в это время давно положили карту на полку ... И попробуйте разорвать этот договор страхование (не "отключить" платежи), а разорвать договор страхования - думаю Вас ожидает большой сюрприз
вот практически официальный ответ банка:
можете обратиться на горячую линию СК или с письменным заявлением на адрес СК для уточнения процедуры расторжения
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты