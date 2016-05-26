mephala написав:

так почему ДКБО бегемота вы прочитали а условия орехов вам должны пояснить?читайте их тоже. насколько я помню там тоже все предельно разжевано.бегемот он акции по кэшбэку если проводит так условия в печатном виде не получить. от слова вообще. и никто не бузит. просто не участвуют кому не нравится. и я в том числе.