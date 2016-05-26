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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7448744974507451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:34

  mephala написав:так почему ДКБО бегемота вы прочитали а условия орехов вам должны пояснить?
читайте их тоже. насколько я помню там тоже все предельно разжевано.
бегемот он акции по кэшбэку если проводит так условия в печатном виде не получить. от слова вообще. и никто не бузит. просто не участвуют кому не нравится. и я в том числе.

та не переводите разговор в сторону орехов - орехи не создают долгов.
и да насчёт орехов привожу вам примерный диалог:
- давайти Вам расскажу какая хорошая у нас есть бонусная программа и траллля...
- Расказывайте:
- .... траля... тралля 20%
- программа действует сразу?
- конечно

еще раз - банк предложил акцию «Варто спробувати!» - я пробую,
шо не так?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:35

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:Услуги страхования предоставляет страховая компания. Всю остальную инфо указала в предыдущем ответе.


что происходит когда человек "отключает" страховку? Вы же просто временно перестаёте делать платежи в страховую компанию? правильно?

И Вы не ответили на главный вопрос не стыдно? Вы же понимаете Всю схему?

для бизнеса нет понятие "стыда". основная цель банка - получение прибыли любым способом не противоречащим законам...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:38

  uaprofi написав:И Вы же знаете что всё именно так как пишу, так почему не поддерживаете?

Дык а что поддерживать ? Истерику ?
У себя по всем картам сразу отключил все платные услуги (смс, страховки, финриски и прочую белиберду).
Всё работает как должно.
Что поддерживать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:40

Тракторист
Понимаете если хорошие люди, как Вы начнут делится свои опытом и знаниями - то возможно такое не будет нормой.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:47

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:к а что поддерживать ? Истерику ?
У себя по всем картам сразу отключил все платные услуги (смс, страховки, финриски и прочую белиберду).
Всё работает как должно.
Что поддерживать ?

ещё раз "отключение" страховок - это просто приостановка платежей по договору страхования.
договор страхования у Вас действующей.
внесут какие либо изменеия ДКБО и эти платежи опять включатся
а Вы в это время давно положили карту на полку ...
И попробуйте разорвать этот договор страхование (не "отключить" платежи), а разорвать договор страхования - думаю Вас ожидает большой сюрприз

вот практически официальный ответ банка:
можете обратиться на горячую линию СК или с письменным заявлением на адрес СК для уточнения процедуры расторжения
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:21

  uaprofi написав:внесут какие либо изменеия ДКБО и эти платежи опять включатся
а Вы в это время давно положили карту на полку ...

Последнее время Алла идёт навстречу клиентам. Если ситуация изменится, тогда будет другой разговор.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:27

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а Вы в это время давно положили карту на полку ...

Есть золотое правило : "не используешь - закрой"

Причем оно реально золотое, в деньгах. Потом эти положившие прибегают на форум плакатся.

Не хочется отслеживать - закрывайте, сколько уже можно жевать. Это справедливо для всех без исключения банковских продуктов Украины.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:18

  curiousobro написав:
  uaprofi написав:а Вы в это время давно положили карту на полку ...

Есть золотое правило : "не используешь - закрой"

Причем оно реально золотое, в деньгах. Потом эти положившие прибегают на форум плакатся.

Не хочется отслеживать - закрывайте, сколько уже можно жевать. Это справедливо для всех без исключения банковских продуктов Украины.


а тут походу тоже "подляночка" - раньше я точно знаю что счёт можно было закрыть в ИБ.
сейчас смотрю такой опции нет.
Звоню на ГЛ и они подтверждают только отделение или горячая линия.
Так что правила меняются в любой момент.
И если их поменяют - и все ламанутся в отделения ... а походу всё к этому и идёт...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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