Додано: Пон 12 сер, 2019 19:35

Альфабанк. В моб МАБе перестал работать вход по отпечатку. Почему-то у вас при неправильном отпечатке вместо второй попытки отпечаток слетает, затем, после входа по паролю, отпечаток можно заново активировать. Так во во время активации идет сообщение "Ошибка при сохранении отпечатка пальца! Напомнить позже.

Удалял приложение.

Чистил все данные приложения.

Ничего не помогает.

Андроид 7.0.

Подскажите как включить отпечаток?

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