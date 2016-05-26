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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7450745174527453>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:27

  Тракторист написав:
  Олег1964 написав:
  mephala написав:И заодно вопрос ОфПреду.
Как с сайта аллы попасть на сайт орехов?
причем желательно не где то там в недрах.

Ореховый клуб только в мобильном приложении.

и это крайне неудобно, особенно для пожилых людей... :(

ну у них зубы не для орехов уже :(
Вот Алка и... ограждает их от лишних проблем :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:35

Альфабанк. В моб МАБе перестал работать вход по отпечатку. Почему-то у вас при неправильном отпечатке вместо второй попытки отпечаток слетает, затем, после входа по паролю, отпечаток можно заново активировать. Так во во время активации идет сообщение "Ошибка при сохранении отпечатка пальца! Напомнить позже.
Удалял приложение.
Чистил все данные приложения.
Ничего не помогает.
Андроид 7.0.
Подскажите как включить отпечаток?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:18

Ореховый клуб только в мобильном приложении.

и это крайне неудобно, особенно для пожилых людей... :(

ну у них зубы не для орехов уже :(
Вот Алка и... ограждает их от лишних проблем :)


да действительно, зачем пенсам дополнительный доход,
гораздо интереснее впарить им пару листиков бумаги в отделении мелким шрифтом
и начинать стрич овец :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:27

  uaprofi написав:
и это крайне неудобно, особенно для пожилых людей... :(

ну у них зубы не для орехов уже :(
Вот Алка и... ограждает их от лишних проблем :)


да действительно, зачем пенсам дополнительный доход,
гораздо интереснее впарить им пару листиков бумаги в отделении мелким шрифтом
и начинать стрич овец :twisted:

Ну для этого у пенса есть зоркий ясноголовый внучок, который без кипиша, но быро все растолкует мудрому пенсу
Без знаний с банками водить хороводы ну никак низзя :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:59

Осторожно Макsimka

Текст договора на кредитку по всей видимости разработан специально таким образов - чтобы специально создавать долг на кредитных картах клиента, а затем начислять им всевозможные штрафные санкции, пени и т.д. и чтобы клиент как можно дольше об этом не узнавал об состоянии истиной задолжности на кредитной карте.

Этому особо способствует крайне мелкий шрифт документов которые подсовывают на подписание и подключение всевозможных не нужных "услуг" и "страховок".
Процедура отключение которых крайне запутана.
Технология создания "искуственного" долга предельно проста все эти страховки и услуги списывают деньги со счёта в расчётную дату:
допустим:
у клиента долг 1000 грн.
он гасит 1000 грн. и думает что он в льготном периоде и на кредитке нет задолженности.
а за якобы "услуги" и "страховки" списали ещё 200 грн. и уже образовывается долг на расчётную дату и списывают ещё 60 грн.
Проходит какоето время и начинают списывать различные штрафы и пени.
Искусственно созданный долг может расти в геометрической прогрессии.
Крайне не рекомендую!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:00

uaprofi
У вас уже паранойя пошла жесточайшая... Так и до белой горячки недалеко...

Ценность ваших постов уже ниже нуля. Вызывают крайнюю степень удивления, смешанного с отвращением. :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:08

Vorlon

прочитайте отзывы про альфу например на минфине. я раньше не понимал почему столько отрицательных отзывов именно про кредитки этого банка - пока не увидел какие документы они подсовывают и как всё проворачивают.
Распространяйте эту информацию. среди родственников, друзей и знакомых.
Люди не должны попадаться в капканы расставленные эти нелюдями!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:24

  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.

Sagittarius, доброе утро. Этот МСС входит в категорию оптовых поставок, а такой тип категорий в ПЛ не участвует.

Спасибо за ответ. Но ведь оптовые поставки картой с кеш-бэком у нас вроде не принято оплачивать. Бизнес банковскими переводами по реквизитам все оплачивает, ну может корпоративной картой, а там нет КБ или есть? Интернет-магазины эти совсем не оптовые, обычные. Да и в супермаркетах, отелях, АЗС и других категориях иногда такие оптовые покупки можно замутить...
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:44

  uaprofi написав:Vorlon

прочитайте отзывы про альфу например на минфине. я раньше не понимал почему столько отрицательных отзывов именно про кредитки этого банка - пока не увидел какие документы они подсовывают и как всё проворачивают.
Распространяйте эту информацию. среди родственников, друзей и знакомых.
Люди не должны попадаться в капканы расставленные эти нелюдями!!!


Друг, зачем вы льете нам в глаза это дерьмо здесь?

Здесь и есть то место, где желающим дается ликбез как нормально жить с аллой, обсуждаются новые условия и возможные новые пути сотрудничества с банком при вводе новых тарифов.

Ваше донхихотсво может быть уместно на экране телевизора, но не среди опытных завсегдатаев. Большая вам просьба прекратить сотрудничество с банком и ( что более важно) бесмысленный флуд.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:54

curiousobro
да у него это уже просто истерика. я еще понимаю первый пост такого содержания но спустя 10 страниц это уже клиника.
mephala
 
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