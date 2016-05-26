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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7450745174527453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:57

  mephala написав:curiousobro
да у него это уже просто истерика. я еще понимаю первый пост такого содержания но спустя 10 страниц это уже клиника.


Если это так - то это чисто последствия посещения отделения банка :evil:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 04:47

uaprofi,
Конечно, у Аллы есть свои капканы, тарифы, каналы погашения, сроки, страховки, СМС-пуши, итд.
Но внимательное прочтение форума, помощь коллег и уважаемой офпреда- все это помогает с успехом пользоваться продуктами Аллы с пользой для себя, без лишних нервов и финансовых затрат.

Хотите простоты: есть примат и Клубничка (или как там она называется?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:18

  ol_zy написав:Альфабанк. В моб МАБе перестал работать вход по отпечатку. Почему-то у вас при неправильном отпечатке вместо второй попытки отпечаток слетает, затем, после входа по паролю, отпечаток можно заново активировать. Так во во время активации идет сообщение "Ошибка при сохранении отпечатка пальца! Напомнить позже.
Удалял приложение.
Чистил все данные приложения.
Ничего не помогает.
Андроид 7.0.
Подскажите как включить отпечаток?

ol_zy, доброе утро. Укажите, пожалуйста, ваш ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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