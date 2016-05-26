Если это так - то это чисто последствия посещения отделения банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:57
Если это так - то это чисто последствия посещения отделения банка
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
Додано: Вів 13 сер, 2019 04:47
uaprofi,
Конечно, у Аллы есть свои капканы, тарифы, каналы погашения, сроки, страховки, СМС-пуши, итд.
Но внимательное прочтение форума, помощь коллег и уважаемой офпреда- все это помогает с успехом пользоваться продуктами Аллы с пользой для себя, без лишних нервов и финансовых затрат.
Хотите простоты: есть примат и Клубничка (или как там она называется?)
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:18
ol_zy, доброе утро. Укажите, пожалуйста, ваш ИНН, проверю.
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