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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:57

  mephala написав:curiousobro
да у него это уже просто истерика. я еще понимаю первый пост такого содержания но спустя 10 страниц это уже клиника.


Если это так - то это чисто последствия посещения отделения банка :evil:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 04:47

uaprofi,
Конечно, у Аллы есть свои капканы, тарифы, каналы погашения, сроки, страховки, СМС-пуши, итд.
Но внимательное прочтение форума, помощь коллег и уважаемой офпреда- все это помогает с успехом пользоваться продуктами Аллы с пользой для себя, без лишних нервов и финансовых затрат.

Хотите простоты: есть примат и Клубничка (или как там она называется?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:18

  ol_zy написав:Альфабанк. В моб МАБе перестал работать вход по отпечатку. Почему-то у вас при неправильном отпечатке вместо второй попытки отпечаток слетает, затем, после входа по паролю, отпечаток можно заново активировать. Так во во время активации идет сообщение "Ошибка при сохранении отпечатка пальца! Напомнить позже.
Удалял приложение.
Чистил все данные приложения.
Ничего не помогает.
Андроид 7.0.
Подскажите как включить отпечаток?

ol_zy, доброе утро. Укажите, пожалуйста, ваш ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:55

Re: Альфа-Банк

Блоканули учетную запись после входа в 3 аккаунта. Разблокировали только после звонка на 044 с финансового телефона. Допрос выдержал по полной программе. И сумма последнего снятия налички и суммы входа и суммы выхода.
Блокировка, якобы из за неправильного пароля. Я его не ввожу вручную- вводит менеджер паролей, он не ошибается. После разблокировки спокойно зашел через менеджер паролей.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:58

  lel написав:Блоканули учетную запись после входа в 3 аккаунта. Разблокировали только после звонка на 044 с финансового телефона. Допрос выдержал по полной программе. И сумма последнего снятия налички и суммы входа и суммы выхода.
Блокировка, якобы из за неправильного пароля. Я его не ввожу вручную- вводит менеджер паролей, он не ошибается. После разблокировки спокойно зашел через менеджер паролей.


В web версию заходили или в приложение?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:03

Aps Три, а может и больше, раза в разные акки в приложение- смотрел орехи.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:16

Re: Альфа-Банк

  lel написав:вводит менеджер паролей, он не ошибается.

Эт война ботофф :)
СБ-боты Алки отслеживают смену экка с одного айпи и не любят их ооочень быструю смену, делайте паузы хотя бы 60сек.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:28

  clientage написав:
  lel написав:вводит менеджер паролей, он не ошибается.

Эт война ботофф :)
СБ-боты Алки отслеживают смену экка с одного айпи и не любят их ооочень быструю смену, делайте паузы хотя бы 60сек.

Перерыв был, наверно больше 60сек. На телефоне не так быстро как в Вебе.
Понял, что не любит СБ быстрые входы с одного телефона или ИП в разные акки в приложение.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:45

  lel написав:Aps Три, а может и больше, раза в разные акки в приложение- смотрел орехи.

Вход в разные акки через приложение с одного девайса Алла будет лочить.
Вэб-нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:50

  lel написав:Понял, что не любит СБ быстрые входы с одного телефона или ИП в разные акки в приложение.


Что бы лучше поняли вам залочили все ваши акки? )
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