Додано: Вів 13 сер, 2019 11:39

Олег1964 написав: Alfa_Bank, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.

Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.

Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня? , вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?

поверьте это совершенно обычная их практика - о чём-то сразу не предупреждать.На всё у них два ответа: Вы поставили подпись и это есть в ДБКО!И не спешите пользоватся картой для бонусов кешью - их начисление будет активировано только в течение трёх банковских дней.Если не нужны СМС - после активации сразу переходите на PUSH, иначе будут снимать с карты деньги. Периодически проверяйте эту опцию, а то может случайно включится - и потом звони им и расказывай.