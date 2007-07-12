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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:07
Aps написав: lel написав:
Понял, что не любит СБ быстрые входы с одного телефона или ИП в разные акки в приложение.
Что бы лучше поняли вам залочили все ваши акки? )
Один основной- точно, разблокировал. Сейчас проверю остальные.
Добавлю. Все заблокировали.
Доступ заблокований. Для отримання детальної інформації по вашому кредитному договору зверніться, будь ласка, на інформаційну лінію за телефоном 044 494 01 01
Голоса женского нет дома
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:17
lel написав: Aps написав:
Что бы лучше поняли вам залочили все ваши акки? )
Один основной- точно, разблокировал. Сейчас проверю остальные.
Добавлю. Все заблокировали.
Доступ заблокований. Для отримання детальної інформації по вашому кредитному договору зверніться, будь ласка, на інформаційну лінію за телефоном 044 494 01 01
Голоса женского нет дома
Расслабтесь на сегодня (до вчера по крайне мере).
И поберегите деньги на звонки 044. )
Нынче имхо это бесполезное занятие.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30
Aps написав:
Расслабтесь на сегодня (до вчера по крайне мере).
И поберегите деньги на звонки 044. )
Нынче имхо это бесполезное занятие.
ур** поганые.
Я свой акк быстро разблокировал. А еще один- пока не сожрали 10грн - так и не соединили с оператором. Пару раз сбрасывали, ждал соединения пока деньги не кончились.
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lel
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:32
lel написав: Aps написав:
Расслабтесь на сегодня (до вчера по крайне мере).
И поберегите деньги на звонки 044. )
Нынче имхо это бесполезное занятие.
ур** поганые.
Я свой акк быстро разблокировал. А еще один- пока не сожрали 10грн - так и не соединили с оператором. Пару раз сбрасывали, ждал соединения пока деньги не кончились.
Для полноты ощущений можете проверить свой акк через некоторое время. )
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:49
Alfa_Bank, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
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Олег1964
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:01
Олег1964 написав:Alfa_Bank
, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
Олег1964, добрый день. Иногда для проверки документов и активации карты требуется больше времени. Напишите, пожалуйста, номер доставленной карты и ИНН жены в ЛС, проверю.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:39
Олег1964 написав:Alfa_Bank
, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
поверьте это совершенно обычная их практика - о чём-то сразу не предупреждать.
На всё у них два ответа: Вы поставили подпись и это есть в ДБКО!и готовьтесь к дальнейшим неприятным сюрпризам!!!
И не спешите пользоватся картой для бонусов кешью - их начисление будет активировано только в течение трёх банковских дней.
Если не нужны СМС - после активации сразу переходите на PUSH, иначе будут снимать с карты деньги. Периодически проверяйте эту опцию, а то может случайно включится - и потом звони им и расказывай.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:46
Олег1964 написав:Alfa_Bank
, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
Получил карту во вторник, в обед.
СМС о возможности активации пришло в пн.
И то, благодаря офпреду.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:54
guntherhouse777 написав:
Получил карту во вторник, в обед.
СМС о возможности активации пришло в пн.
И то, благодаря офпреду
.
когда про такое писали раньше я думал это единичные случаи
а сейчас понятно - это система
что это за банк у которого после оформление какого либо продукта у клиента появляется куча проблем?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:06
guntherhouse777 написав: Олег1964 написав:Alfa_Bank
, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
Получил карту во вторник, в обед.
СМС о возможности активации пришло в пн.
И то, благодаря офпреду.
Мне уже помогают. Спасибо офпреду.
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Олег1964
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