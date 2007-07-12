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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7453745474557456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:24

  Олег1964 написав:Мне уже помогают. Спасибо офпреду. :|


не находите ситуацию немного страной: они сами с начало создают проблему - потом сами помогают :twisted:

потом не забудьте сказать им спасибо :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38

Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції? :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:55

  uaprofi написав:
  Олег1964 написав:Мне уже помогают. Спасибо офпреду. :|


не находите ситуацию немного страной: они сами с начало создают проблему - потом сами помогают :twisted:

потом не забудьте сказать им спасибо :twisted:

Меня банк пока устраивает. И хорошо, что здесь есть кому решать проблемы.
В Украине нет банков без проблем.
Олег1964
 
Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:57

  Rainbow написав:Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції? :)

Rainbow, доброго дня. Для участі в акції, необхідно з мобільного додатку відправити другу посилання. Друг, перейшовши за посиланням, подає заявку на картку. Наявність інших продуктів у друга на бонус не впливає.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:58

  Олег1964 написав:Alfa_Bank, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?

ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.
банальне людське бажання за ті ж гроші робити менше рухів - кур’єр збирає пачку документів за декілька днів і тільки тоді їде до банку. а може й всю неділю збирає документи щоб менше до банку мотатися.
я взагалі дивуюся як ще цей сервіс банк оплачує.
от порахуйте самі скільки потрібно часу людині спочатку доїхати до вас а потім від вас до банку. і це ж чисто витрати на зарплатню. а додаткові витрати на переміщення кур’єру. наприклад НП непогано бере за доставку під двері.
тому очікувати великого сервісу від халявної послуги я б не радив з самого початку.
mephala
 
Повідомлень: 5224
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:07

Re: Альфа-Банк

  Rainbow написав:Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції? :)


только через мобильное приложение
но учитывайте всю лажу.
карта будет оформлятся около 5 - 10 дней
затем Вы её будете активировать 3- 4 дня
затем нужно совершить операцию больше 50 грн.
её будут проводить по счёту 1 - 4 дня
и ждать самих 200 грн. (тобишь 160) ещё до 31 дня
т.е. выходит 49дней
потом нужно ехать это всё закрывать
если карта кредитная - сразу предупредите друга - что реально отказаться от этой типа "страховки" (которая нужна только чтобы загонять кредитку неожидано в минус и Вы про это не знали) только поехав в офис страховой компании, или письмо заказное через Укрпочту.
т.е. они создают проблем минимум ни на 3 дня личного времени
З,Ы.
сам на такую замануху попался. ГАДЫЫ!!! :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:15

  mephala написав:ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.


мне сказали в отделении что через 20 минут активируеться )))
так что ответы у них могут быть совершенно разные
потом Вам просто скажут, что вы поставили подпись и совсем согласились
менеджеры в отделении совсем не за что не отвечают - их единственная цель "впарить Вам побольше не нужных продуктов банка"
не верите? зайдите в отделение и уже с порога вам начнут "помогать" :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:18

  mephala написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?

ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.
банальне людське бажання за ті ж гроші робити менше рухів - кур’єр збирає пачку документів за декілька днів і тільки тоді їде до банку. а може й всю неділю збирає документи щоб менше до банку мотатися.
я взагалі дивуюся як ще цей сервіс банк оплачує.
от порахуйте самі скільки потрібно часу людині спочатку доїхати до вас а потім від вас до банку. і це ж чисто витрати на зарплатню. а додаткові витрати на переміщення кур’єру. наприклад НП непогано бере за доставку під двері.
тому очікувати великого сервісу від халявної послуги я б не радив з самого початку.

Фотографируя документы и клиента, курьер сказал, что они одновременно и сразу онлайн отсылаются в банк (типа как в моне). Значит, курьер соврал дважды.
Кроме того, при оформлении заявки на карту никто не предупреждал, что после доставки карты курьером нужно будет неделю ждать ее активации.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:22

  Олег1964 написав:Фотографируя документы и клиента, курьер сказал, что они одновременно и сразу онлайн отсылаются в банк (типа как в моне). Значит, курьер соврал дважды.
Кроме того, при оформлении заявки на карту никто не предупреждал, что после доставки карты курьером нужно будет неделю ждать ее активации.


скорей всего они останутся у него в телефоне в фотогалерее )))
или Вы думаете что альфа выдаёт специальные защищённые телефоны курьерам?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:29

  uaprofi написав:
  Rainbow написав:Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції? :)


только через мобильное приложение
но учитывайте всю лажу.
карта будет оформлятся около 5 - 10 дней
затем Вы её будете активировать 3- 4 дня
затем нужно совершить операцию больше 50 грн.
её будут проводить по счёту 1 - 4 дня
и ждать самих 200 грн. (тобишь 160) ещё до 31 дня
т.е. выходит 49дней
потом нужно ехать это всё закрывать
если карта кредитная - сразу предупредите друга - что реально отказаться от этой типа "страховки" (которая нужна только чтобы загонять кредитку неожидано в минус и Вы про это не знали) только поехав в офис страховой компании, или письмо заказное через Укрпочту.
т.е. они создают проблем минимум ни на 3 дня личного времени
З,Ы.
сам на такую замануху попался. ГАДЫЫ!!! :twisted:

потом нужно ехать это всё закрывать :lol: :lol: :lol:
mephala
 
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