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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7453745474557456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:31

Re: Альфа-Банк

Ну с курьерами в российской альфы был же скандал: курьеры между собой обсуждали фотки клиентов и их доков. Поэтому и у нас такое может быть.

Большу опасность несёт фото клиента с паспортом, который держит в руке в разверном виде. Такие фотки продаются на сером рынке по большим ценам.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
  lel написав:
  Aps написав: Расслабтесь на сегодня (до вчера по крайне мере).
И поберегите деньги на звонки 044. )
Нынче имхо это бесполезное занятие.

ур** поганые. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Я свой акк быстро разблокировал. А еще один- пока не сожрали 10грн - так и не соединили с оператором. Пару раз сбрасывали, ждал соединения пока деньги не кончились.


Для полноты ощущений можете проверить свой акк через некоторое время. )
Жаловался на горячку по поводу блокировки 3х акков по одному адресу.(Скайп) Нигде не написано про причину, возможно блочат по входу с одного смартфона в 3 акка. Предложили написать заявление об отказе от мониторинга счетов. Я могу написать, а тащить домашних уже проблема. Выведу честно наколядованные орехи и больше в торговой сети картами не буду пользоваться..
Банк этого добивался?
Никому из пересичных не по рекомендую банк.
Банк только для продвинутых свинорылов. Всех остальных банк пытается вжучить на каждом шаге.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:36

  uaprofi написав:
  mephala написав:ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.


мне сказали в отделении что через 20 минут активируеться )))
так что ответы у них могут быть совершенно разные
потом Вам просто скажут, что вы поставили подпись и совсем согласились
менеджеры в отделении совсем не за что не отвечают - их единственная цель "впарить Вам побольше не нужных продуктов банка"
не верите? зайдите в отделение и уже с порога вам начнут "помогать" :twisted:

вы вообще разницу понимаете в отделении оформить карту и курьером?
я вообще сам активировал карту дома в течении 1 минуты после получения ее в отделении. и че?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:40

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Жаловался на горячку по поводу блокировки 3х акков по одному адресу.(Скайп)
Дайте контакты поддержки для общения с ними через Скайп.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:40

  Олег1964 написав:Кроме того, при оформлении заявки на карту никто не предупреждал, что после доставки карты курьером нужно будет неделю ждать ее активации.

так вполне возможно по инструкции курьер должен в конце дня все привезти в отделение. но тут вступает в силу банальная человеческая лень меньше сделать и побольше сэкономить на поездках.
потому когда в дело вмешивается офпред то курьеры получают волшебного пендаля и все начинает крутится.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:42

  mephala написав:потом нужно ехать это всё закрывать :lol: :lol: :lol:


совершенно верно!!!
или Вы думаете что попробовав продукт и убедившись - что это откровенный развод,
нормальный человек будет этим пользоваться?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:44

кстати кто знает можно пополнить кретитку в ИБ пакетной картой на 1 коп?
это бесплатно?
количество таких операций чем-то ограничено?
пополнение мобильного на пару копеек на сайте ОПСОСов (мсс 4814) нормально учитывают для подсчёта колтчества операций для бесплатности пакетных карт?
или как обычно, что то нужно искать в примечаниях?
Востаннє редагувалось uaprofi в Вів 13 сер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:46

  lel написав:Жаловался на горячку по поводу блокировки 3х акков по одному адресу.(Скайп) Нигде не написано про причину, возможно блочат по входу с одного смартфона в 3 акка. Предложили написать заявление об отказе от мониторинга счетов. Я могу написать, а тащить домашних уже проблема. Выведу честно наколядованные орехи и больше в торговой сети картами не буду пользоваться..
Банк этого добивался?
Никому из пересичных не по рекомендую банк.
Банк только для продвинутых свинорылов. Всех остальных банк пытается вжучить на каждом шаге.

ну если ходить с одного смартфона в три акка то с вашей стороны тоже не совсем честно.
так что тут как на войне - кто кого пересвинорылит :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:48

  uaprofi написав:
  mephala написав:потом нужно ехать это всё закрывать :lol: :lol: :lol:


совершенно верно!!!
или Вы думаете что попробовав продукт и убедившись - что это откровенный развод,
нормальный человек будет этим пользоваться?

ну это ваша версия.
а может быть еще версия что решили срубить на халву 300 гришек :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:57

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  lel написав:Жаловался на горячку по поводу блокировки 3х акков по одному адресу.(Скайп)
Дайте контакты поддержки для общения с ними через Скайп.
В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua
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