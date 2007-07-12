uaprofi написав:

mephala написав: ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде. ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.

мне сказали в отделении что через 20 минут активируеться )))так что ответы у них могут быть совершенно разныепотом Вам просто скажут, что вы поставили подпись и совсем согласилисьменеджеры в отделении совсем не за что не отвечают - их единственная цель "впарить Вам побольше не нужных продуктов банка"не верите? зайдите в отделение и уже с порога вам начнут "помогать"