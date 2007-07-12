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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:24
uaprofi написав:
кстати кто знает можно пополнить кретитку в ИБ пакетной картой на 1 коп?
это бесплатно?
количество таких операций чем-то ограничено?
пополнение мобильного на пару копеек
на сайте ОПСОСов (мсс 4814) нормально учитывают для подсчёта колтчества операций для бесплатности пакетных карт?
или как обычно, что то нужно искать в примечаниях?
uaprofi, добрый день. Платеж возможен на сумму от 1 грн. Лимитов на договорное списание по переводам через МАБ между счетами одного клиента нет. Операция с таким МСС учитывается в кол-во операций для бесплатного пользования пакетом.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:26
mephala написав:
ну если ходить с одного смартфона в три акка то с вашей стороны тоже не совсем честно.
так что тут как на войне - кто кого пересвинорылит
Моня ж разрешает. И при входе с нового устройства присылает письмо о подтверждении. А Алка тупо блочит все 3 акка и попробуй ещё разблокировать. А орехи как посмотреть? Один акк ещё ждёт похода владельца в отделение. Это дешевле, чем пытаться дозвониться на 044 491
Правда это касается пересичных клиентов. Свой акк я моментально разблокировал- большая практика.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:28
Долярчик написав:
- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:31
uaprofi написав: Долярчик написав:
- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
о братан подтянулся
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:46
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:51
mephala написав: Олег1964 написав:Alfa_Bank
, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?
ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.
банальне людське бажання за ті ж гроші робити менше рухів - кур’єр збирає пачку документів за декілька днів і тільки тоді їде до банку. а може й всю неділю збирає документи щоб менше до банку мотатися.
я взагалі дивуюся як ще цей сервіс банк оплачує.
от порахуйте самі скільки потрібно часу людині спочатку доїхати до вас а потім від вас до банку. і це ж чисто витрати на зарплатню. а додаткові витрати на переміщення кур’єру. наприклад НП непогано бере за доставку під двері.
тому очікувати великого сервісу від халявної послуги я б не радив з самого початку.
Видимо, нормально оплачивает.
Мне курьер на такси привезла.
Пока фотала доки, проверяла-таксо ее ждало.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:55
uaprofi написав: Rainbow написав:
Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції?
только через мобильное приложение
но учитывайте всю лажу.
карта будет оформлятся около 5 - 10 дней
затем Вы её будете активировать 3- 4 дня
затем нужно совершить операцию больше 50 грн.
её будут проводить по счёту 1 - 4 дня
и ждать самих 200 грн. (тобишь 160) ещё до 31 дня
т.е. выходит 49дней
потом нужно ехать это всё закрывать
если карта кредитная - сразу предупредите друга - что реально отказаться от этой типа "страховки" (которая нужна только чтобы загонять кредитку неожидано в минус и Вы про это не знали) только поехав в офис страховой компании, или письмо заказное через Укрпочту.
т.е. они создают проблем минимум ни на 3 дня личного времени
З,Ы.
сам на такую замануху попался. ГАДЫЫ!!!
От видите, как вы уже отлично во всем разобрались.
Но не до конца. Таки 200 грн.
При виконанні Учасниками Акції дій, зазначених у п.5 Правил, Банк в Період виплати
винагороди, нараховує кожному з них грошову винагороду в розмірі 248,45 грн. за
мінусом належних до сплати податків та нарахувань з доходів фізичних осіб, що діяли на
дату перерахування.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:14
uaprofi написав: Долярчик написав:
- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?
- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?
....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:26
Долярчик написав: uaprofi написав: Долярчик написав:
- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?
- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?
....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"
Долярчик, доброго дня. Прошу вас вказати адресу відділення, дату та час звернення до касира, коли вам була повідомлена некорректна інформація, перевіримо.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:29
lel написав:
В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua
Всегда с улыбкой читаю словосочетание "нижнее подчёркивание".
Ещё сразу вспоминается "Эс как доллар".
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