Додано: Вів 13 сер, 2019 15:14

uaprofi написав: Долярчик написав: - отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш.... - отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....



я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.

Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.

Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента. я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.

100% так і є!- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:"... а комісія буде при такій операції?"- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"