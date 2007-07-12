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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7455745674577458>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:24

  uaprofi написав:кстати кто знает можно пополнить кретитку в ИБ пакетной картой на 1 коп?
это бесплатно?
количество таких операций чем-то ограничено?
пополнение мобильного на пару копеек на сайте ОПСОСов (мсс 4814) нормально учитывают для подсчёта колтчества операций для бесплатности пакетных карт?
или как обычно, что то нужно искать в примечаниях?

uaprofi, добрый день. Платеж возможен на сумму от 1 грн. Лимитов на договорное списание по переводам через МАБ между счетами одного клиента нет. Операция с таким МСС учитывается в кол-во операций для бесплатного пользования пакетом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:26

Re: Альфа-Банк

mephala написав:ну если ходить с одного смартфона в три акка то с вашей стороны тоже не совсем честно.
так что тут как на войне - кто кого пересвинорылит :mrgreen:


Моня ж разрешает. И при входе с нового устройства присылает письмо о подтверждении. А Алка тупо блочит все 3 акка и попробуй ещё разблокировать. А орехи как посмотреть? Один акк ещё ждёт похода владельца в отделение. Это дешевле, чем пытаться дозвониться на 044 491
Правда это касается пересичных клиентов. Свой акк я моментально разблокировал- большая практика.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:28

  Долярчик написав:- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....


я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:31

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....


я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.


о братан подтянулся :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:46

  v57 написав:о братан подтянулся :)

Два братана - это сила! :) ;)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:51

  mephala написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank, вчера утром курьером была доставлена дебетная карта для жены. Курьер сфоткал все доки, забрал заранее приготовленные копии и сказал, что в течении двух - трех часов карта будет активна и можно будет установить пин - код.
Прошли сутки, банк не видит клиента, звонок на 044 забрал деньги и нервы и, наконец, оператор сообщил что активации карты можно ждать до трёх дней.
Что за дела и в чем проблема? Почему нужно ждать три дня?

ІМХО про 2-3 години він збрехав. поки кур’єр не відвезе в банк ваші документи то нічого і не буде.
банальне людське бажання за ті ж гроші робити менше рухів - кур’єр збирає пачку документів за декілька днів і тільки тоді їде до банку. а може й всю неділю збирає документи щоб менше до банку мотатися.
я взагалі дивуюся як ще цей сервіс банк оплачує.
от порахуйте самі скільки потрібно часу людині спочатку доїхати до вас а потім від вас до банку. і це ж чисто витрати на зарплатню. а додаткові витрати на переміщення кур’єру. наприклад НП непогано бере за доставку під двері.
тому очікувати великого сервісу від халявної послуги я б не радив з самого початку.

Видимо, нормально оплачивает.
Мне курьер на такси привезла.
Пока фотала доки, проверяла-таксо ее ждало.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:55

  uaprofi написав:
  Rainbow написав:Підкажіть, по акції приведи друга.
Обов"язкова наявність моб додатку і реєстрація за посиланням?
Якщо й так, то чи можна прийти з таким клієнтом у відділення і на місці відкрити?
І ще якщо у клієнта є карта кредитна, то за дебетову буде бонус по акції? :)


только через мобильное приложение
но учитывайте всю лажу.
карта будет оформлятся около 5 - 10 дней
затем Вы её будете активировать 3- 4 дня
затем нужно совершить операцию больше 50 грн.
её будут проводить по счёту 1 - 4 дня
и ждать самих 200 грн. (тобишь 160) ещё до 31 дня
т.е. выходит 49дней
потом нужно ехать это всё закрывать
если карта кредитная - сразу предупредите друга - что реально отказаться от этой типа "страховки" (которая нужна только чтобы загонять кредитку неожидано в минус и Вы про это не знали) только поехав в офис страховой компании, или письмо заказное через Укрпочту.
т.е. они создают проблем минимум ни на 3 дня личного времени
З,Ы.
сам на такую замануху попался. ГАДЫЫ!!! :twisted:

От видите, как вы уже отлично во всем разобрались.
Но не до конца. Таки 200 грн.

При виконанні Учасниками Акції дій, зазначених у п.5 Правил, Банк в Період виплати
винагороди, нараховує кожному з них грошову винагороду в розмірі 248,45 грн. за
мінусом належних до сплати податків та нарахувань з доходів фізичних осіб, що діяли на
дату перерахування.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:14

Надіюсь, що свободу слова/правду - не зітруть!

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....


я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.

100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?

- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?

....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:26

  Долярчик написав:
  uaprofi написав:
  Долярчик написав:- отак раз вступиш в це лайно, а потім сморід ще довго відчуваєш....


я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.

100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?

- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?

....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"

Долярчик, доброго дня. Прошу вас вказати адресу відділення, дату та час звернення до касира, коли вам була повідомлена некорректна інформація, перевіримо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:29

  lel написав:В Веб версии был значек Скайпа. Сейчас в контактах выглядит как alfabankнижнее подчеркиваниеua

Всегда с улыбкой читаю словосочетание "нижнее подчёркивание".
Ещё сразу вспоминается "Эс как доллар".
)
mustbe
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