Alfa_Bank написав:
я бы сказал даже больше - таки бани как Алла создают отрицательное отношение людей ко всей банковской системе Украины.
Если человек попадает первоначально в Аллу - он возможно потом будет рассчитываться только наличными и вообше шарахаться от слова банк.
Люди возможно после этого кошмара даже подумать не могут что гдето есть по настоящему прозрачные тарифы и нормальное обслуживание без желания на№*** клиента.
100% так і є!
- в жодному банку я на такий брехливий цинізм не натрапляв, як в цьому банку!
- будь-де, коли запитуєш касира при тій, чи іншій операції:
"... а комісія буде при такій операції?"
- то вам нормально і чесно відповідають, а не цинічно БРЕШУТЬ, кажучи "ні"!
- а потім Ви попадаєте на великий коміс, так як касир Вам ЗБРЕХАВ, бо треба було знати їх правила/вичитувати десь на їхніх сайтах/чи десь там в них на склі у відділенні приклеєно....
- чому на таку хрінь має тратити свій час клієнт???
- і чому так ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ клієнтам працівники банку?
- то хто ж захоче другий раз стати їхнім клієнтом, чи порадить його друзям/знайомим?
....я тепер завжди, де чую тільки назву цього банку(не важливо, чи від друзів/знайомих/чи просто десь в черзі...) зразу починаю з фрази: "... оооо, нікому не раджу цей банк!!!"[/quote]
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Долярчик, доброго дня. Прошу вас вказати адресу відділення, дату та час звернення до касира, коли вам була повідомлена некорректна інформація, перевіримо.[/quote]
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...та то вже десь з півтора року пройшло.....
- а відділення у Львові на Сихові!
п. с.
... тут десь в архівах(якщо не потерли) то має бути дата, з якої я почав "плюватись"!
- от тоді це і трапилось!