Додано: Вів 13 сер, 2019 15:51

... п. с. 2



....там я описував, як я поклав на депо суму грн майже "під фонд" на 3міс. а тоді, по закінченню депо, прийшов його забрати....

- у касира "щось не виходило" всю суму за раз зняти і вона запропонувала зняти її частинами(щось за 4 рази)

- я запитав, чи буде комісія?

- відповіль - "ні"

... я кажу, то знімайте....

- зняли за пару раз....

... все ок....



.... через пару місяців телефонують мені з банку, що в мене борг!

-я не повірив, думав то щось з карткою...



... коли приїхав у відділення, то вияснилось, що то причина не в картці, бо вона заблокована за некористування, а причина/борг в тому, що при знятті суми більше, ніж якісь там ліміти встановлені банком - знімається комісія!

- ЗВІДКИ МЕНІ ЦЕ БУЛО ЗНАТИ???



- і касир збрехав, що комісії нема!!!



... а зняло, майже 1 тис. грн. комісії!!! (зробило борг)



... я тоді сплатив той борг, а всі рахунки закрив.... картковий - теж! - а картку, при мені порізали ножицями....



....цей "гіркий привкус" брехні мені запам'ятався на все життя!!!

...я ще три роки тому написав це:

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